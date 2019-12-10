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منتج "بيت ست" يلغي العرض الخاص للفيلم بعد وفاة سمير سيف

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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بيت ست
بيت ست
الفجر الفني
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نعى المنتج محمد عبدالرحمن، المخرج الكبير سمير سيف الذي وافته المنية مساء أمس عن 72 عاما وقرر إلغاء العرض الخاص لفيلم "بيت ست"، الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء ١٠ ديسمبر في سينما داندي مول وهو نفس توقيت طرحه للجمهور.

 

ويعتبر "بيت ست" أول فيلم مصرى رعب يعرض فى مهرجان للسينما حيث يتناول الفيلم أسطورة عودة ملك الشر عند المصريين القدماء "ست"، بعد إحيائه، ليحكم العالم، وتعتبر تلك الأسطورة هى المحرك عند عدد لا بأس به من مجموعة من المؤمنين بالشر.

 

الفيلم من بطولة ماركو حداد، ورانيا الخطيب، ومصطفى عبد السلام، وطارق عبيد، وسلمى الديب، ومروان مسلم، ونيجار محمد، تأليف شادى المسلمى وإخراج أحمد عادل عقل.

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