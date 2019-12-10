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أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بصورة من بروفات "أشباح أوروبا"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
رباب مصطفي
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نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له من كواليس فيلم "أشباح أوروبا"، على حسابه الشخصي بموثع تبا"إنستجرام"، وتفاعل معاه عدد كبير من جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وظهر أحمد الفيشاوي برفقة فريق عمل فيلم "اشباح أوروبا" ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وعلق على الصورة: "بروفات اكشن اشباح أوروبا" حيث تبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

يشارك فى بطولة فيلم "اشباح أوروبا" وشارك فى بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن،هيفاء وهبي، مصطفي خاطر، اروى جودة، عباس ابو الحسن، اخراج محمد عبد الرحمن حماقى، تأليف كريم فاروق.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى شارك فى بطولة فيلم "أولاد رزق 2" الذى حقق نجاحاً كبيراً وشارك في بطولته الفنان احمد عز، وعدد من نجوم الفن منهم، عمرو يوسف،احمد داوود، غادة عادل، اياد نصار،محمد ممدوح ،اخراج طارق العريان .
أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بصورة من بروفات أشباح أوروبا
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