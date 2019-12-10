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أحمد عدوية يغني لـ حسن شاكوش: "ربنا يكرمك يا أبو ضحكة عسل" (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:55 م
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عدوية
عدوية
سعد نبيل
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داعب المطرب الشعبي أحمد عدوية، المغني حسن شاكوش، بمقطع فيديو، معبرا من خلاله عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه بأغانيه التي ذاع صيتها خلال الأونة الأخيرة.


كما دعا المطرب أحمد عدوية، لـ"شاكوش"، بدوام التألق والنجاح دائما، قائلا: "ربنا يكرمك وتبقى احسن الناس يا يا شاكوش يا عسل".


وتابع عدوية الفيديو على طريقة أغنيته الشهيرة قائلا: "شاكوش ياعسل يا ابو ضحكة عسل كل اللي من شاف جمالك يضربلك المثل".


يذكر أن أخر أعمال حسن شاكوش، أغنية تحمل اسم "بنت الجيران"، وحققت ناجح كبير في الأيام الأولى من طرحها، ومن المقرر أن يقدم حفلا غنائيا بمفرده في ليلة رأس السنة لصالح إحدى الشركات الخاصة.
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