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رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:53 م
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عمرو زكي
عمرو زكي
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انتشرت في الساعات الماضية، شائعة عن وفاة اللاعب عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق والزمالك، لتسود حالة من القلق، لدى أصحاب وعائلة اللاعب.

عمرو زكي يرد على الشائعة

واستنكر عمرو زكي ما يحدث، وأعرب عن حزنه من سماع تلك الشائعات، التي ليس لها أي أساس من الصحة، وقال: " أنا بخير ومستاء من هذه الشائعة التي سببت لي انزعاج وقلق".

عمرو زكي: "الخبر كاذب"

وأضاف النجم عمرو زكي، في تصريحات إذاعية له، أن تداول هذا الخبر الكاذب،  أغضبني لأنه أثار حالة من القلق، وعلى الفور اتصل بي العديد من الأصدقاء والأهل؛ للاطمئنان على صحتي".

عمرو زكي يخوض تجربة تدريبية

يستعد عمرو زكي، الذي لعب ضمن صفوف ويجان الإنجليزي والزمالك، لخوض تجربة تدريبية، وكشف في تصريحات إذاعية له، عن اشتراكه بالعديد من الدورات التدريبية بأوروبا، أبرزها، معايشة في مانشستر سيتي وأياكس، للدخول إلى عالم التدريب، وخوض التجربة.

عمرو زكي يكشف عن عروض التدريب

وقال زكي، إنه رفض الكثير من العروض لتدريب بعض الفرق في الفترة الماضية؛ لرغبته في دراسة وتعلم النواحي التدريبية المختلفة، ومعيشة كبرى فرق كرة القدم بالعالم، حتى يدخل بقوة إلى عالم التدريب.

عمرو زكي يوجه نصائح لمصطفى محمد

ووجه نجم منتخب مصر السابق عمرو زكي، رسالة إلى اللاعب مصطفى محمد، نجم منتخب مصر والزمالك، أكد فيها على قوة اللاعب، وأنه مشروع مهاجم كبير، قائلاً: "بالفعل يشبه طريقة لعبي، وسيكون أفضل مني، وكل زملائه يحبونه ويبحثون عنه على أرضية الميدان".

عمرو زكي يكشف عن رأيه في نجم الزمالك

وأردف: " مصطفى محمد لم يقدم شيئاً إلى الآن، وأمامه مستقبل باهر، لابد وأن يسعى لتحقيقه، وهو مهاجم واعد، ويجب أن يطور نفسه وأداءه، لإظهار إمكاناته الكبيرة، وسيكون مهاجماً من العيار الثقيل".

بداية شائعة وفاة عمرو زكي

وتعرض عمرو زكي، لحادث مروع، على طريق الساحلي الشمالي، في أغسطس الماضي، وتداول نشطاء صوراً للاعب، ملقى على الأرض، وعلى رأسه دماء غزيرة، وبجواره سيارته التي تحطمت كلياً؛ نتيجة للحادث، وأنقذت العناية الإلهية اللاعب، ليخرج ويطمئن الناس على صحته.





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