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البيت الفني للمسرح ناعيًا المخرج سمير سيف: بنى بفنه وعي أجيال بأفلامه

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:57 م
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سمير سيف
سمير سيف
الفجر الفني
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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، أحد عمالقة السينما المصرية والمؤثرين في تاريخها السينمائي والفني، والذي بنى بفنه وعي وفكر أجيال بأفلامه أو بتلامذته الذين درسوا فن السينما واتقنوه من خلاله، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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