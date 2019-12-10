البيت الفني للمسرح ناعيًا المخرج سمير سيف: بنى بفنه وعي أجيال بأفلامه

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى المخرج الكبير الدكتور سمير سيف، أحد عمالقة السينما المصرية والمؤثرين في تاريخها السينمائي والفني، والذي بنى بفنه وعي وفكر أجيال بأفلامه أو بتلامذته الذين درسوا فن السينما واتقنوه من خلاله، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.