خطة جهنمية من ريال مدريد لضم أفضل لاعب في العالم

ينفذ الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خطة ريال مدريد الإسباني الخاصة بنقله إلى "سانتياجو برنابيو".





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في ضم كيليان مبابي لكن دون خوض حرب مع سان جيرمان، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات الممتازة بين الطرفين.





وأوضحت أن مبابي ومدربه توماس توخيل تحظى بمراقبة مسوؤلي ريال مدريد الذين يعتبرون اللاعب الفرنسي هدفًا رئيسيًا في الصيف المقبل.





وكان مبابي قد خرج غاضبًا من توخيل، بعدما قرر الأخير استبداله ضد مونبلييه بالدوري الفرنسي.





وكشفت عن أن ريال مدريد ينتظر نفاد صبر سان جيرمان صوب مبابي وتحول اللاعب إلى أزمة في "حديقة الأمراء"، ليتدخل الميرنجي ويحاول حل الموقف بتقديم عرض للنجم الشاب.





يذكر أن مبابي رفض كل عروض التجديد التي تلقاها من سان جيرمان في الفترة الأخيرة، وهو ما يخدم مصلحة ريال مدريد أيضًا.