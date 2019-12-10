Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطة جهنمية من ريال مدريد لضم أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:30 م
Advertisements
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي
Advertisements
ينفذ الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خطة ريال مدريد الإسباني الخاصة بنقله إلى "سانتياجو برنابيو".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في ضم كيليان مبابي لكن دون خوض حرب مع سان جيرمان، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات الممتازة بين الطرفين.

وأوضحت أن مبابي ومدربه توماس توخيل تحظى بمراقبة مسوؤلي ريال مدريد الذين يعتبرون اللاعب الفرنسي هدفًا رئيسيًا في الصيف المقبل.

وكان مبابي قد خرج غاضبًا من توخيل، بعدما قرر الأخير استبداله ضد مونبلييه بالدوري الفرنسي.

وكشفت عن أن ريال مدريد ينتظر نفاد صبر سان جيرمان صوب مبابي وتحول اللاعب إلى أزمة في "حديقة الأمراء"، ليتدخل الميرنجي ويحاول حل الموقف بتقديم عرض للنجم الشاب.

يذكر أن مبابي رفض كل عروض التجديد التي تلقاها من سان جيرمان في الفترة الأخيرة، وهو ما يخدم مصلحة ريال مدريد أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد كيليان مبابي ريال مدريد اخبار ريال مدريد اليوم اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ يوم

صحيفة بريطانية تتحدث عن علاقة إيفانكا ترامب بضابط مخابرات

منذ أقل من ساعة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 22 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ساديو ماني مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ 36 دقيقة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 23 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. ريال مدريد يجدد تعاقده مع لوكا مودريتش

نجم ليفربول : هازارد أفضل لاعب واجهته في البريميرليج

هل سترتدي القميص رقم 10 ؟ .. هازارد يجيب

خطوة جديدة تقرب نجم ريال مدريد من ميلان

ريال مدريد يضع خطة جهنمية لضم نيمار

خطة جهنمية من برشلونة لإبعاد نيمار عن ريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

08:11 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status