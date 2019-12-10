Advertisements
اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10-12-2019 في أسواق الجملة والتجزئة
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:39 م
Advertisements
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم
استقرت اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور الثلاثاء 10-12-2019، وتواصل اسعار الخضروات والفاكهة استقراره في السوق المحلى عند معدلات الشهر الماضي، هو ما يعتبر أسعار منخفضة بعد انتشار محاصيل الموسم الشتوى في الأسواق، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الحديد اليوم في الأسواق وجاءت على النحو التالي:
تراجع معدلات التضخم
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أعلن تراجع معدلات التضخم بسبب انخفاض اسعار الخضروات والفاكهة واللحوم الدواجن للشهر الثانى على التوالى وجاءت اسعار الخضروات على النحو التالي:
تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، بينما بلغ سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، بينما سجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات، وسجل سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، بينما سجل سعر البامية 20 جنيها، وسجل سعر كيلو الليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.
اسعار الخضروات اليوم
اسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم
تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-4 جنيهات، كما سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات، وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، وسجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، وسجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات، وسجل سعر البلح السلمى 15 جنيها، وسجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها، وسجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات، فيما سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيهات، بينما سجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو.
استقر سعر اليوسفى عند 5 جنيها، وسجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات، وسجل سعر الرمان 5 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البلح 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو القشطة 80 جنيها، وسجل سعر كيلو المانجو الفص 70 جنيها، وسجل سعر كيلو المانجو الزبدية 15 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الجوافة نحو 5 جنيهات.
Advertisements