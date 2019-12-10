اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 10-12-2019 في أسواق الجملة والتجزئة

اسعار الخضروات اليوم





استقرت اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور الثلاثاء 10-12-2019، وتواصل اسعار الخضروات والفاكهة استقراره في السوق المحلى عند معدلات الشهر الماضي، هو ما يعتبر أسعار منخفضة بعد انتشار محاصيل الموسم الشتوى في الأسواق، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الحديد اليوم في الأسواق وجاءت على النحو التالي:





تراجع معدلات التضخم

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أعلن تراجع معدلات التضخم بسبب انخفاض اسعار الخضروات والفاكهة واللحوم الدواجن للشهر الثانى على التوالى وجاءت اسعار الخضروات على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، و بلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، و بلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، بينما بلغ سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو، و سجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، و سجلت أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، بينما سجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات، وسجل سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، بينما سجل سعر البامية 20 جنيها، و سجل سعر كيلو الليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.



