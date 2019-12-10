MBC مصر تبدأ في عرض مسلسل "لمعي القط" لـ محمد إمام غدًا

تبدأ قناة MBC مصر، بداية من غدً الأربعاء، في عرض مسلسل "لمعي القُط" للنجم محمد إمام في أولي بطولاته التلفزيونية، وذلك في تمام السابعة مساءً.

حماية الأطفال

تدور أحداث مسلسل "لمعي القُط"، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار، ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمُخاطرة بحياته حتي لا يتعرض الأطفال لأي مشكلة وذلك في حبكة درامية شيقة كتبها ببراعة الكاتب حازم الحديدي، وأخرجها عمرو عرفة.

الأبطال

مسلسل "لمعي القُط"، يشارك في بطولته بالإضافة لمحمد إمام كل من عُمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين.

مواعيد العرض

يُعرض مسلسل "لمعي القُط" على " MBCمصر" يومياً من الأحد للخميس الساعة 7:00 مساءً، يُعاد الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، ويبدأ عرضه الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الساعة 7:00 مساءً.