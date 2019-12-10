كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة (

مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر yalla shoot يلا شوت اون لاين اليوم 10-12-2019 في دوري أبطال أوروبا ضمن قمة مباريات اليوم في الابطال المباراة التى ينتظرها الجميع والتى سوف تفام على ارضية ملعب جوزيبي مياتزا مقعل نادي انتر ميلان حينما يحل عليه اليوم الثلاثاء برشلونة ضيفا لحساب مباراة الجولة السادسه والاخيرة من دور المجموعات ضمن المجموعة السادسه ، وسوف تبدا اليوم مباراة انتر ميلان برشلونة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشره مساءا في مواجهة لا تقبل القصمه على اثنين يجب ان يخرج من المباراة فاز واحد فقط.





مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم

انتر ميلان مباراة اليوم في الجولة الاخيرة دور المجموعات هي مباراة الموسم له في دوري ابطال اوروبا في حالة الخروج من المباراة بنتيجة غير الفوز من امام برشلونة من سوف يخرج من دور المجموعات ولن يتاهل لدور ال 16 وذلك يتوقف ايضا على فوز بوروسيا دورتموند على فريق سلافيا براغ وهذا من المتوقع ان يحدث اليوم ولكن انت ميلان لا يريد انتصار هدية من احد ويبحث اليوم من امام برشلونة وعلى ملعبه وامام جماهيرة ان يحقق الفوز في المباراة ان يحصد الثلاث نقاط التى يتاهل بها للدور القادم بدون انتصار اى نتائجة من باقي المباريات وسوف يكون هذا الامر صعب جدا على انتر بعد التعادل الاخير على ارضية ملعبه في الدوري من امام روما.





القناة الناقله لمباراة برشلونة وانتر ميلان

على الجانب الاخر يدخل برشلونة الذى اصبح رسميا من الجولة الخامسه متاهل لدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا وذلك بعد ان حل في المركز الاولي من المجموعة السادسه برصيد 11 نقطة بدون التعرض لاى خساره في خمس مباريات خاضها بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباريتين واليوم برشلونة يريد انهي دور المجموعات بنتيجة الفوز على انتر ميلان في مباراة او الخروج باقل شئ بنتيجة التعادل حتي في حالة خسارة برشلونة اليوم هو اصبح رسميا في الدور القادم ولكنه يريد ان يكمل مشوره في البطولة بدون اى خساره في رحلة البحث عن اللقب وسوف تنقل اليوم مباراة انتر ميلان وبرشلونة على قناة بي ان سبورت الاولي.





موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان

موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم تقام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت العراق ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السودان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت تونس.





توقيت مباراة برشلونة وانتر ميلان

توقيت مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم تقام في تقام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، في تمام الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، في تمام الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت قطر ، في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.





تشكيلة انتر ميلان المتوقعة ضد برشلونة

حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش.





خط الدفاع : ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - دييجو جودين.





خط الوسط : كوادوو أسامواه - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - ستيفانو سينسي - دانيلو دامبروزيو.





خط الهجوم : روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.





تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد انتر ميلان

في حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن.





في خط الدفاع : جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو.





في خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور.





في خط الهجوم : كارليس بيريز - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.



