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«شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر رابط ماتش BARCA يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة YOUTUBE

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:43 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بطاقة مباراة انتر ميلان Vs برشلونة
 البطولة : دوري أبطال أوروبا .
يوم المباراة : 10 / ديسمبر / 2019 .
 الاسبوع : دور المجموعات - الجولة السادسة.
 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1.
 التعليق الصوتي : عصام الشوالي .
 موعد المباراة : الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
 موعد المباراة : الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .


عاد الظهيران جوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو للتدريب الجماعي لفريقهما برشلونة، بعدما ظلا غائبين لعدة أسابيع بسبب إصابات عضلية.

وبعد اكتساح مايوركا (5-2) السبت على ملعب كامب نو في الجولة 16 من الليغا، عاد البرسا الأحد للتدريبات واضعا نصب أعينه زيارة إنتر ميلان الإيطالي المقررة الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

 وأجرى الأساسيون الذين شاركوا في الانتصار على مايوركا، تدريبات للتعافي في مران الأحد، في حين تدرب باقي اللاعبين بشكل طبيعي في جلسة شارك بها أيضاً لاعب الرديف رونالد أراوخو وكارليس بيريز من فريق الرديف.

وفي مواجهة إنتر ميلان، لن ينافس البلاوغرانا على شيء كونه حسم تأهله حسابيا لدور الـ16 من "التشامبيونز ليغ"، في صدارة المجموعة السادسة.




تفاصيل مشاهدة مباراة انتر ميلان وبرشلونة بث مباشر والقنوات الناقلة:
القنوات الناقلة: Bein Sports HD1 .
معلقين المباراة: عصام الشوالي .
الملعب: جوزيبي مياتزا .
المناسبة: دوري أبطال أوروبا .

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر لجميع الدول العربية:
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
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