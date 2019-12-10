مسلسلات رمضان 2020.. إدوارد يتعاون مع محمد رمضان في "البرنس"

أعلن الفنان إدوارد، عن تعاقده على مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر إدوارد مجموعة صور جديدة له، ظهر في الصور وهو برفقة الفنان محمد رمضان، والفنانة نجلاء بدر، والمخرج محمد سامي، وعلق إدوارد على الصور قائلاً: "إن شاء الله قريباً مسلسل البرنس، رمضان2020 مع النجم محمد رمضان واخراج المخرج المبدع محمد سامي".



أبطال المسلسل



مسلسل "البرنس" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم محمد رمضان، أحمد زاهر، غادة عادل، روجينا، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخى، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.



ويعد مسلسل "البرنس" هو التعاون الثاني بين المخرج محمد سامى والفنان بعد تقديهم مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016.



مشاركة إدوارد في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"



والجدير بالذكر أنَّ إدوارد يعرض له حاليًا على قناة "one" مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، ميس حمدان، عارفة عبد الرسول، أماني كمال، فريدة سيف النصر، داليا مصطفي، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي.





