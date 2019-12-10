«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت MESSIرابط برشلونة مباشر متعددة NOW

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الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:38 م
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مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر
مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان بث مباشر
الفجر الرياضي
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يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 12/10‏/2019 دوري أبطال أوروبا، يستضيف استاد جوزيبي مياتزا مباراة جديدة تجمع بين فريق برشلونة وإنتر ميلان في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث صرح المدير الفني لفريق برشلونة أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تعزيز مركزه في جدول الترتيب وأن يحافظ على سجله خالي من الخسائر، حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة حصدها من خلال فوزه في 3 مباريات وتعادل خلال مباراتين إلا إنه لم يذوق طعم الخسارة في أي مباراة حتى الآن، حيث يعيش فريق برشلونة حالة من الإنتعاش بسبب أنه ضمن بطاقة تأهله إلى دور ثمن نهائي، حيث التقى فريق برشلونة بفريق إنترميلان خلال 9 مباريات وكان معظمها في دور المجموعات، وكانت مباراتهم الأولى خلال عام 2002 و 2003، وتمكن فريق البلاوجرانا من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

أما عن فريق الإنترميلان الذي يخوض مباراته عازماً على تحقيق الفوز والإطاحة بغريمه من صدارة الجدول حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 7 نقاط حصدها من خلال مشاركته في 5 مباريات محققاً الفوز خلال مباراتين وخسر في مثلهما وتعادل خلال مباراة واحدة فقط، ويسعى الإنتر أن يحظى بثلاثة نقاط جديدة في رصيده حتى يتمكن من احتلال الصدارة والإطاحة بأقرب منافسيه، إلا أن العديد من الصحف الأوروبية أنه من المتوقع أن يحقق فريق برشلونة الفوز خلال مباراته أمام الإنترميلان، كما أكدت التقارير أن فريق برشلونة يضم عدداً من أفضل اللاعبين الجدد والتي تم إضافتها خلال الفترة الأخيرة ولهذا سوف يستعين المدير الفني للفريق لضمان تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء.



بطاقة مباراة انتر ميلان Vs برشلونة
 البطولة : دوري أبطال أوروبا .
يوم المباراة : 10 / ديسمبر / 2019 .
 الاسبوع : دور المجموعات - الجولة السادسة.
 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1.
 التعليق الصوتي : عصام الشوالي .
 موعد المباراة : الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
 موعد المباراة : الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .


عاد الظهيران جوردي ألبا والبرتغالي نيلسون سيميدو للتدريب الجماعي لفريقهما برشلونة، بعدما ظلا غائبين لعدة أسابيع بسبب إصابات عضلية.

وبعد اكتساح مايوركا (5-2) السبت على ملعب كامب نو في الجولة 16 من الليغا، عاد البرسا الأحد للتدريبات واضعا نصب أعينه زيارة إنتر ميلان الإيطالي المقررة الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

 وأجرى الأساسيون الذين شاركوا في الانتصار على مايوركا، تدريبات للتعافي في مران الأحد، في حين تدرب باقي اللاعبين بشكل طبيعي في جلسة شارك بها أيضاً لاعب الرديف رونالد أراوخو وكارليس بيريز من فريق الرديف.

وفي مواجهة إنتر ميلان، لن ينافس البلاوغرانا على شيء كونه حسم تأهله حسابيا لدور الـ16 من "التشامبيونز ليغ"، في صدارة المجموعة السادسة.




تفاصيل مشاهدة مباراة انتر ميلان وبرشلونة بث مباشر والقنوات الناقلة:
القنوات الناقلة: Bein Sports HD1 .
معلقين المباراة: عصام الشوالي .
الملعب: جوزيبي مياتزا .
المناسبة: دوري أبطال أوروبا .

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر لجميع الدول العربية:
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
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