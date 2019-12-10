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"الطوق و الأسورة" كامل العدد بقاعة الفن الرابع بتونس

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:30 م
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الطوق والأسورة
الطوق والأسورة
محمود حنفي
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عبر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة باستقبال الجمهور التونسي لعرض "الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، والمشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية المقام حاليا بتونس، حيث امتلأت قاعة الفن الرابع عن آخرها أثناء تقديم العرض، وكانت تحية الجمهور لمبدعي العرض عقب انتهائه صورة مشرفة للمسرح المصري ككل.


جدير بالذكر أن عرض "الطوق و الأسورة" قدم مساء أمس الأثنين على قاعة الفن الرابع مرتين متتاليتين في تمام الثالثة والسابعة مساء، أعقب العرض ندوة تطبيقية حلل فيها الناقد الكبير محمد الروبي العرض و عناصره المختلفة، وتم فتح النقاش فيها بين الجمهور و صناع العمل.


يذكر أن عرض "الطوق و الأسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولي لمصر في المهرجان ، و تمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي ،و شارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019 ، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي ، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات ، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال١٢.  


"الطوق والأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.
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