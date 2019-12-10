Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدافع بورنموث يشعل حرب مانشستر سيتي وتشيلسي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:28 م
Advertisements
آكي
آكي
عبدالقادر عرابي
Advertisements
انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لسباق التعاقد مع قلب الدفاع الهولندي الدولي ولاعب نادي بورنموث الإنجليزي ناثان آكي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية أن مانشستر سيتي سيتقدم بعرض لنادي بورنموث الإنجليزي في يناير القادم من أجل التعاقد مع صاحب الـ 24 عاماً.

وأضافت التقارير أن نادي بورنموث سيطلب مبلغ 70 مليون جنيه استرليني للتخلي عن آكي، لكن مسئولي السيتي سيعملون على خفض تكلفة الصفقة.

ويعد آكي خياراً جيداً للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، لأنه وبجانب صغر سنه، يمتلك شخصية قيادية وقدرة كبيرة على بناء اللعب من الخلف وهو الشيء الذي يفضله بيب، بالإضافة لإستطاعته اللعب في أكثر من مركز منها قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وعانى دفاع السيتي الأمرين هذا الموسم بعد رحيل القائد السابق البلجيكي فينسينت كومباني وإصابة الفرنسي إيمريك لابورت منذ مطلع الموسم.

وأدت تلك الغيابات، بالإضافة لإهتزاز مستوى الثنائي نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز لحدوث مشاكل عديدة في دفاع الفريق خاصة في المباريات الكبيرة مثل ليفربول ومانشستر يونايتد.

وسيلاقي مانسشتر سيتي منافسة شرسة من تشيلسي الذي يعاني هو الآخر من عدة مشاكل دفاعية، حيث يسعى تشيلسي لإستعادة لاعبه السابق من بورنموث..

ويحل مانشستر ستي غداً الأربعاء ضيفاً على نادي دينامو زغرب الكرواتي بملعب الأخير "ماكسمير"، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي حسم السيتي قمتها قبل المباراة برصيد 11 نقطة وضمن تأهله لدور الـ 16.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي جوناثان اكي تشيلسي بورنموث اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ يوم

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 22 ساعة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يسعي للتعاقد مع الهولندي أكي

توتنهام يتمسك برغبته في التعاقد مع مدافع بورنموث

بأوامر من جوارديولا.. مانشستر سيتي يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع مدافع بورنموث

مانشستر سيتي يضع عينه على "منبوذ" زيدان

مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي

3 أسباب جعلت مانشستر سيتي يفقد 8 نقاط في بداية البريميرليج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

10:42 ص

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

08:11 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status