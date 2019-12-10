أحمد صلاح حسني في كواليس "ختم النمر"

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة له من كواليس مسلسله الدرامي الجديد "ختم النمر"، على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة.



وعلق الفنان احمد صلاح حسني، على الصورة قائلا :" صباح الخير، ختم النمر عمر النمر".





يذكر أن شارك الفنان أحمد صلاح حسني ، فى بطولة مسلسل" حكايتى " وحقق نجاحاً كبيرا الذى يتم عرضه على شبكه قنوات الـDMC، وشارك فى بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، الفنان ياسمين صبرى، هنادي مهنا، ادوارد، نهال عنبر، اخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى.





كما شارك أحمد صلاح حسني، فى بطولة مسلسل "ختم النمر" وشارك فى بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن، نسرين طافش، جميل برسوم، مريهان حسين ،عفاف شعيب، حنان سليمان، اخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى .