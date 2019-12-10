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اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في السوق المحلى بمصر
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:03 م
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اسعار مواد البناء اليوم
حافظت أسعار مواد البناء اليوم في مصر على استقرارها الثلاثاء 10-12-2019 ، بذلك تستمر اسعر الحديد والاسمنت في الاستقرار بالسوق المحلى، بعد ارتفاعها الاخير متوسط قيمة 200 جنيها لعدد من كبرى شركات الحديد في مصر خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار الحديد اليوم في مصر
سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن، واستقر سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن، كما سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، بينما سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن.
واستقر حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، كما سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن، وسجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار الاسمنت والجبس في السوق المحلى اليوم
سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، وسجل سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، فيما سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، وسجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن، بينما سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وعن اسعار الجبس فقد سجل سعر طن الجبس في شركة سيناء نحو 820 جنيها، وقدر سعر الطن فى شركة العامرية عند 635 جنيها للطن، وشركة السويس عند 540 جنيها للطن، وبلغ سعر الطن لشركة الدولية عند 700 جنيه، وشركة المعمار عند 670 جنيها للطن وشركة جبس مصر سيناء عند 620 جنيها للطن.
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