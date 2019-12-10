اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في السوق المحلى بمصر

اسعار مواد البناء اليوم





حافظت أسعار مواد البناء اليوم في مصر على استقرارها الثلاثاء 10-12-2019 ، بذلك تستمر اسعر الحديد والاسمنت في الاستقرار بالسوق المحلى، بعد ارتفاعها الاخير متوسط قيمة 200 جنيها لعدد من كبرى شركات الحديد في مصر خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الحديد اليوم في مصر

سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن، واستقر سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن، كما سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، و سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، بينما سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن.

واستقر حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، و سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، كما سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن، وسجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.



