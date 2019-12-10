عاجل.. ساديو ماني مهدد بالرحيل عن ليفربول

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أن النادي الباريسي يضع ساديو ماني في أولوية المطلوبين في ملعب حديقة الأمراء لتعويض الرحيل المتوقع للنجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا نحو برشلونة الإسباني.

وينوي برشلونة بتجديد بعودة نيمار مرة أخرى خلال الصيف المقبل في ظل الرغبة الملحة من صاحب الـ 27 عاماً بالعودة لملعب كامب نو.

ويرى مسئولي النادي العاصمي في ماني أفضل معوض لنيمار حالياً على الساحة العالمية، بعد قيادته نادي ليفربول رفقة محمد صلاح للحصول على دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتصدر الدوري الإنجليزي حالياً.