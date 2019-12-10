وفاة عمدة موسكو الأسبق يوري لوجكوف عن عمر 83 سنة

توفي عمدة موسكو الأسبق، يوري لوجكوف عن عمر يناهز 83 سنة في أوروبا، وفقًا لما ذكره مصدر في حكومة موسكو دون تقديم أي تفاصيل.

وقالت قناة REN-TV، إن عمدة موسكو الأسبق توفي في مستشفى بمدينة ميونيخ الألمانية. وبحسب ما ورد خضع "لوجكوف" لعملية جراحية في القلب في المستشفى.

وقالت قناة REN-TV، إن عمدة موسكو الأسبق توفي في مستشفى بمدينة ميونيخ الألمانية. وبحسب ما ورد خضع "لوجكوف" لعملية جراحية في القلب في المستشفى.

شغل السياسي الروسي يوري لوجكوف منصب عمدة موسكو من العام 1992 إلى العام 2010. وكان نائب الرئيس وأحد مؤسسي الحزب الحاكم روسيا المتحدة.

شغل السياسي الروسي يوري لوجكوف منصب عمدة موسكو من العام 1992 إلى العام 2010. وكان نائب الرئيس وأحد مؤسسي الحزب الحاكم روسيا المتحدة.

ولد "لوجكوف" في 21 سبتمبر 1936 في موسكو. تخرج من جامعة جوبكين الحكومية الروسية للنفط والغاز (جامعة الأبحاث الوطنية) في العام 1958، وتخصص في الهندسة الميكانيكية.

ولد "لوجكوف" في 21 سبتمبر 1936 في موسكو. تخرج من جامعة جوبكين الحكومية الروسية للنفط والغاز (جامعة الأبحاث الوطنية) في العام 1958، وتخصص في الهندسة الميكانيكية.

بدأ العمل في وزارة الصناعة الكيميائية عام 1974. وأُعيد انتخابه عمدة لموسكو في يونيو 1996 وديسمبر 1999 وديسمبر 2003.

بدأ العمل في وزارة الصناعة الكيميائية عام 1974. وأُعيد انتخابه عمدة لموسكو في يونيو 1996 وديسمبر 1999 وديسمبر 2003.

انتقل يوري لوجكوف بعد فترة إلى خارج روسيا حيث أقام مع زوجته المليارديرة.

انتقل يوري لوجكوف بعد فترة إلى خارج روسيا حيث أقام مع زوجته المليارديرة.





وقد عاصر عمدة موسكو الأسبق يوري لوجكوف تفجيرات مترو موسكو 2010، حيث قال، إ ن التفجران جرى تنسيق توقيتهما بحيث وقعا لدى اقتراب القطارين من المحطة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.



