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وفاة عمدة موسكو الأسبق يوري لوجكوف عن عمر 83 سنة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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توفي عمدة موسكو الأسبق، يوري لوجكوف عن عمر يناهز 83 سنة في أوروبا، وفقًا لما ذكره مصدر في حكومة موسكو دون تقديم أي تفاصيل.

وقالت قناة REN-TV، إن عمدة موسكو الأسبق توفي في مستشفى بمدينة ميونيخ الألمانية. وبحسب ما ورد خضع "لوجكوف" لعملية جراحية في القلب في المستشفى.

شغل السياسي الروسي يوري لوجكوف منصب عمدة موسكو من العام 1992 إلى العام 2010. وكان نائب الرئيس وأحد مؤسسي الحزب الحاكم روسيا المتحدة.

ولد "لوجكوف" في 21 سبتمبر 1936 في موسكو. تخرج من جامعة جوبكين الحكومية الروسية للنفط والغاز (جامعة الأبحاث الوطنية) في العام 1958، وتخصص في الهندسة الميكانيكية.

بدأ العمل في وزارة الصناعة الكيميائية عام 1974. وأُعيد انتخابه عمدة لموسكو في يونيو 1996 وديسمبر 1999 وديسمبر 2003.

انتقل يوري لوجكوف بعد فترة إلى خارج روسيا حيث أقام مع زوجته المليارديرة.

وقد عاصر عمدة موسكو الأسبق يوري لوجكوف تفجيرات مترو موسكو 2010، حيث قال، إن التفجران جرى تنسيق توقيتهما بحيث وقعا لدى اقتراب القطارين من المحطة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وقال إن الهجمات نفذت بمتفجرات تراوح وزنها ما بين 300 إلى 400 كيلوغرام، وأعلن الثلاثاء يوم حداد رسمي على الضحايا.
يذكر أن يوري لوجكوف كان من أنصار الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين.

وفي سياق منفصل، حافظت يلينا باتورينا زوجة عمدة موسكو الأسبق يوري لوجكوف، على المركز الأول كأغنى امرأة في روسيا في العام 2014، وفقا للتصنيف السنوي الذي تصدره مجلة "فوربس" الأمريكية.

وتملك باتورينا شركة "انتيكو" التي تحتكر صناعة مواد البناء في موسكو والمناطق المجاورة لها وحصلت بسببها على أرباح هائلة، وبلغت ثروتها وفقا لـ"فوربس" نحو مليار دولار، مع العلم أن ثروتها تقلصت في عام واحد بقيمة 100 مليون دولار.
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يوري لوجكوف وفاة عمدة موسكو الأسبق موسكو عمدة موسكو الأسبق روسيا

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