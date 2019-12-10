بعد الإعلان عن مرضه بفيروس في الدم .. شريف مدكور يتصدر تريند جوجل

تصدر الفنان شريف مدكور تريند الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد إعلانه عن إصابته بفيروس في الدم، وذلك بعد شهور من إصابته بسرطان القولون.



حيث قام شريف بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قال شريف في الفيديو "أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل وأعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ‏وموجود عند كل الناس بس بيبقى بنسب قليلة".‏



وأضاف شريف قائلاً : "أنا طلع عندي لغاية 900 وده أدى إن درجة ‏حرارتي بقالي خمس أسابيع واصلة لـ 39 ونص، هو مالوش علاج غير إن الجسم يحاول يتخلص منه، وده اللي بيحصل لكن أنا عندي أنيميا ‏بسبب الكيماوي، والمناعة قلت عندي وده طبيعي جدًا لأي حد بياخد كيماوي".‏

وفور معرفة ذلك الخبر انهالت عليه التعليقات من محبيه واصدقائه من الوسط الفني بالدعاء له بالشفاء العاجل.