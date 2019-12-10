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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
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مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا
مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا
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يلتقي فريق ريد بول سالزبورغ مع نظيره ليفربول  في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم مساء اليوم الثلاثاء " علي ملعب "  ريد بول أرينا " ، في تمام الساعة الثامنة الإخمسة مساء بتوقيت القاهرة ، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري  دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

 
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم
 
يدخل فريق ريد بول سالزبورغ المباراة في المجموعة الخامسة  في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، بينا يحتل ليفربول الأنجليزي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط .



بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم
 
 
 
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم

 
خاض الريدز حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، فاز في ثلاثه وتعادل في مباراة وخسر في الأخري أمام نظيره نابولي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح الإيطالي في إطار الجولة الأولي من البطولة .

 
 
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم
 
بينما  لعب ريد بول ايضا خمس لقاءت فاز في اثنين وتعادل في مباراة امام  نظيره نابولي ، وخسر في مواجهتين أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولي ، ثم أمام نظيره أتلاتنا بنتيجة 0-2 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة .

 

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم
 
 

يسعي  ليفربول في حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره ريدبول ، وتعويض النقاط التي فقدها في المباراة التي تعادل فيها أمام نظيره نابولي في الجولة الماضية من البطولة ، وصرح كلوب المدير الفني للاحمر وحامل اللقب في الموسم الماضي  ، انه يتعامل دائما مع مباراته الاخيرة في دور المجموعات بدوري الأبطال  و كأنها المباراة النهائية .

 

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم
 

وأَضاف نحن نبحث عن الفوز وخطف ثلاث نقاط لان التعادل امام ريدبول وحصد نقطة فقط لا تكفينا ، وبعد التعادل أمام نابولي في الجولة السابقة ادركنا ان هذه هي المباراة النهائية ، ونحن علي أتم استعداد وفي كامل جاهزيتنا للمباراة .

 
بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم
 
وتحدث عن أصابات لاعبيه المؤثره في صفوف فريقه ، نواجهه صعوبات ولاكننا لدينا البدائل ، وتحدث عن  الثنائي جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط و ديان لوفرين مدافع الفريق قائلاً انهم علي أتم استعداد للعب بعد تعافيهم من الأصابة ، بينما لن يعود فابينو لاعب الوسط و المدافع جويل من الاصابة حتي الموسم المقبل .


بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم
 
يتصدر الريدز المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه نابولي بينما يحتل نظيره ريد بول المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول ونقطتين عن نابولي ويتنافس الثلاثي بقوة علي ضمان ورقة التأهل وحجز مقعدين في الدور ال 16 .



بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم
 
بينما أكد هالاند مهاجم ريد بول عن مدي أهمية المباراة بالنسبه له ويعتبرها المواجهة الاهم في حياته ، وصرح قائلاً نحن لا نخشي ليفربول وليس لدينا ما نخسره سندخل المباراة ونتمتع بأنفسنا .


بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ فى دوري ابطال اوروبا اليوم .
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