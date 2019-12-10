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باريس سان جيرمان يتحرك لخطف نجم ليفربول

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
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ماني وصلاح
ماني وصلاح
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع النجم السنغالي الدولي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وبحسب صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، فإن النادي الباريسي يضع ساديو ماني في أولوية المطلوبين في ملعب حديقة الأمراء الصيف المقبل.


ويطمح مسئولي نادي باريس سان جيرمان في تعويض الرحيل المتوقع للنجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا نحو برشلونة.


وسعى نيمار خلال الصيف المقبل للعودة لفريقه السابق برشلونة مرة أخرى، بيد أن إدارة النادي الكتالوني إصطدمت بالمطالب المادية الباهظة للباريسيين، حيث طلبوا مبلغ 200 مليون يورو لترك نيمار.


وتشير التقارير أن برشلونة سيجدد مطلبه بعودة نيمار مرة أخرى خلال الصيف القادم، في ظل الرغبة الملحة من صاحب الـ 27 عاماً بالعودة لملعب كامب نو.


ويرى مسئولي النادي العاصمي في ماني أفضل معوض لنيمار حالياً على الساحة العالمية، بعد قيادته نادي ليفربول رفقة محمد صلاح للحصول على دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتصدر الدوري الإنجليزي حالياً.


وساهم نيمار بعشرين هدفاً للريدز هذا الموسم في جميع البطولات، بواقع 13 هدفاً وصناعة 7 أهداف.


من جانب آخر يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإستضافة نادي جلطة سراي التركي في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا بملعب حديقة الأمراء.


وتعد مباراة جلطة سراي تحصيل حاصل للفريق، إذ أنه تأهل عن المجموعة سلفاً، وضمن صدارة المجموعة أيضاً.

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