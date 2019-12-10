منى زكي ناعية المخرج سمير سيف: "في ناس عمرها ماهتتنسي"



حيث نشرت صوره للراحل سمير سيف، وكتبت عليها: " في ناس عمرها ما هتتنسي، كتبت اسمها في قلوبنا، أستاذ سمير سيف من الناس دي. ربنا يرحمك يا أستاذ سمير ويخللي كل فيلم عملته في تاريخك فرصة للناس عشان تفتكرك وتدعيلك."



وقد رحل المخرج سمير سيف، امس يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر، وتم التاكيد من قبل نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي إن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لوعكة صحية شديدة.



ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على المخرج الراحل اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بكنيسة العذراء مريم أرض الجولف، وسيقام العزاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساء.





نعت الفنانة مني زكي، المخرج الراحل سمير سيف، الذي رحل عن عالمنا أمس وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".