"اتهامات متبادلة".. "الفجر" تنشر أسرار تهديدات قطر بالإطاحة برئيس إرتيريا

يستمر مسلسل كشف مخططات نظام الحمدين وتوالت فضائحه، ولكن تلك المرة من أقرب الحلفاء له في إفريقيا وهو النظام الإرتري بقيادة أسياس أفورقي، وهو النظام الذي يعمه الحمدين حين آوى العناصر المتطرفة ونسج العلاقات مع قطر وإسرائيل، حيث اتهم نظام أفورقي قطر بالسعي للإطاحة به، وتوالت الإتهامات بين البلدين.

بدأت سلسلة الإتهامات حين أعلنت وزارة الإعلام الإرترية في بيان أن رجل الدين المتشدد محمد جمعة افتتح مكتباً أوائل فبراير الماضي لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية وتدريبية مناوئة لأسمرة، ولفتت إلى أن قطر تمول هذه الأنشطة، موضحة أن فريقاً من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي يقومون بأنشطة لزعزعة استقرار ارتريا معتمدين على تنظيمات إرهابية.

بينما جاء الرد القطري مذكرًا أسمرة بقيامه بدعمها في عام 2017 لإعادة السلام مع جيبوتي، وتجديد اتفاقية السلام مع جيبوتي والتي أشرفت عليها قطر في عام 2010، وهو الوقت الذي كانت إرتريا عليها عقوبات دولية لإيوائها جماعة شباب المجاهدين المتطرفة والتابعة لتنظيم القاعدة.

اتفاق على الإرهاب قال حامد العجب، القيادي بحركة 24 مايو الأرترية أن علاقة النظام الأرتري بقطر قوية للغاية، وهي من قامت بحل النزاح الحدودي بين النظام الأرتري وبين جيبوتي في عام 2010.

وأكد العجب لـ"الفجر"، أن قطر وضعت قوات قطرية كقوات حفظ سلام في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، في وقت أن كانت الأمم المتحدة ومجلس الأمن تضع عقوبات ضد هذا النظام، ولكنه الآن كفر لأهداف ومصالح جديدة.





تصفية حسابات "هذه تصفية حسابات بينهما" بتلك الكلمات وصف أبو هاني شمسي، القيادي في حركة 24 مايو الأرترية، الخلاف الأخير بين النظامين الأرتري والقطري، مبينًا أن قطر كانت أهم داعم للنظام الإرتري ، وعندها مشاريع استثمارية في إرتريا، وحتى قناة الجزيرة ظلت لم تلتفت الى الإنتهاكات في إرتريا إلا مابعد 2013م على استحياء. وأكد شمسي، أنه في توقيت الصداقة بين الطرفين، كان معلوم أن إيران كانت مستأجرة جزيرة إرترية في البحر الأحمر لدعم الحوثيين في الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، وبجوارها جزيرة مستأجرة لإسرائيل ، وهنا تتجلى التنسيق الإيراني الإسرائيلي وزيف العداء المزعوم بينهما، ان التنسيق الإيراني الإسرائيلي الخفي يلتئم في فنادق العاصمة الإرترية رغم العداء المعلن بينهم.

وأضاف القيادي في حركة 24 مايو الأرترية، أن بلاده في تلك اللحظة بشاهدة الجميع كانت متهمة بدعم حركة الشباب المجاهدين الصومالية المتشددة لضرب استقرار الصومال، و وهذا إن دل فإنما يدل على الدور التخريبي الذي يلعبه أفورقي دون استراتيجية واضحة ويلعب مع جميع التناقضات

وأوضح شمسي، أن النظام الإرتري ليس لديه أي استراتيجية في العلاقات الدولية فهو بإستمرار يبيع هذا ويشتري ذاك ، وأخيرا اتجهت البوصلة الى المعسكر الخليجي الآخر الذي سيدفع أكثر، فأفورقي يتعامل مع من يدفع أكثر، وسيبيعه حين يجد البديل في كل لحظ، حيث تعامل مع إيران في دعم الحوثيين وباعهم حين وجد التحالف العربي ، وإسرائيل الحاضر في كل لحظة.

وبينّ القيادي في حركة 24 مايو الإرترية، أن قطر طول عمرها لم تتعامل مع المعارضة الإرترية ولم ترحب بهم بسبب علاقاتها مع النظام وسفارة النظام في الدوحة من أنشط السفارات التي تلاحق المعارضة في كل مكان، وذلك رغم وجود أحزاب بالدوحة ذات مرجعية تتناسب مع فكر قطر ولكنها حجرت عليهم أي ظهور اعلامي ومنعتهم.

وأعطى شمسي، عدد من الأمثلة على تلك المعاملة السيئة للمعارضة من جانب قطر، في وقت العلاقات الحميمة هناك حزب ارتري معارض اسمه الحزب الإسلامي للعدالة والتنمية كانت مرجعيته اسلامية يميل الى فكر الإخوان ، رغم ذلك رفضت قطر التعامل معه أيضا ، لكنه الآن تنازل عن فكره السابق وعمل مراجعات وسمى نفسه حزب الوطن الديمقراطي الإرتري وشيد إعلان حزبه في لندن.

كما سافرت بعض قيادات المعارضة الإرترية إلى قطر بصفة شخصية وحاولت أن تجد قنوات تواصل لكن قطر لم ترحب بهم وعادوا خائبين، حسبما قال شمسي. وكشف شمسي، أن رابطة علماء إرتريا هذه مظلة جديدة تكونت بحكم أنه ممنوع في إرتريا أي تجمع نقابي وهم من المتخصصين في الشؤون الدينية ، ولم يجدوا مكان يسمح لهم بإعلان كيانهم النقابي في البلاد المجاورة واختاروا تركيا لإعلانه ، وهم توجهات إسلامية متنوعة ، فيهم السلفي والإخواني والصوفي ، لذلك رأى النظام خطوة مواتية لوصفهم بأنهم أذرع لقطر وتركيا حتى لا يتم الترحيب بهم من قبل الدول التى توصف بالإعتدال.

