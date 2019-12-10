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الأهلي ينفي تغيير موعد مباراة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
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الأهلي والهلال
الأهلي والهلال
علي نبوي
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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي ستقام في موعدها يوم 28 ديسمبر الجاري في مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونفى مدير الكرة وجود أي تغيير فى موعد المباراة كما أثير مؤخرا، مشيرا إلى أن الأهلي سيواجه بلاتينيوم في نفس الموعد المحدد سلفا يوم 28 ديسمبر في الجولة الثالثة، على أن يلتقي الفريقان يوم 11 يناير في زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وحصد الفريق أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلا من النجم الساحلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي والهلال السوداني.

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