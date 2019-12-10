طرح تذاكر حفل نانسي عجرم بالجامعة الألمانية

أعلنت الفنانة نانسي عجرم ، عن طرح تذاكر حفلها القادم المقرر إقامته يوم 14 ديسمبر الحالي في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نانسي على الصورة قائلة :"أيام قليلة متبقية على الحفل، التذاكر متاحة في فيرجين ميجا ستور أو عبر الإنترنت"، ومن المقرر أن يشاركها في الحفل الفنان محمود العسيلي.



موعد حفل نانسي عجرم بالإمارات



وفي سياق آخر، تستعد نانسي لإحياء حفل غنائيًا كبيرًا في دولة الإمارات، وذلك يوم 31 من شهر ديسمبر المقبل، ويحمل الحفل شعار "العاصمة تحتفل مع نانسي عجرم"، حيث سيقام في جزيرة "المارية" بإمارة أبي ظبي.



والجدير بالذكر أن نانسي شاركت مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض، تحت رعاية المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشهد حفلها حضورًا جماهيريًا كبيرًا.



