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فايلر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لوادي دجلة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، لشرح بعض النقاط الفنية بشكل عملي، قبل مواجهة وادي دجلة مساء غد الأربعاء ضمن الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

ويسعى المدير الفني خلال محاضرة اليوم لشرح مواطن القوة والضعف في فريق دجلة، وتوجبه تعليماته الفنية للاعبين قبل المباراة التي يسعى الأهلي خلالها لمواصلة انتصاراته في سباق الدوري العام.

ويختتم فريق الأهلي استعداداته بمران مسائي اليوم، يطمئن خلاله الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المهمة غدا.
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ودي دجلة نادي الاهلي الاهلي اخبار الرياضة

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