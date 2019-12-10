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بسبب النفقة.. فران يشرع في قتل شقيق طليقته في الخانكة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
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محمد نبيل
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شرع فران في قتل شقيق طليقته في مشاجرة نشبت بينهما بابوزعبل مركز الخانكة، بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم بنفقة طليقته.

تحرر محضر بالواقعة، وجري نقل المجني عليه مصابا للمستشفي وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث عن الواقعة والإستعلام عن حالة المصاب.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إخطارا من من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من مستشفي السلام التعليمي بوصول إبراهيم ش  ع  ميكانيكي سيارات مصاب بجرحين نافذين  بمنتصف البطن  وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابة.

واخطر اللواء جمال الرشيدي مدير امن القليوبية،وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقة المصاب هدي ش  ع   ربة منزل قررت أنه حال قيام شقيقها المصاب بطلب نفقتها من طليقها  جمعة م  ج   سن 29 فران حدثت بينهما مشاده كلاميه تطورت لمشاجره قام على اثرها الأخير بالتعدى على شقيقها بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثا ما به من إصابات وفر هاربًا  وأضافت بأن المشكو في حقه يقيم بذات العقار محل سكنهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم  وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجري بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن ( سكين ) وتم التحفظ عليه

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