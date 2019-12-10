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نجم برشلونة يعلن عدم رحيله في يناير

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
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راكيتيتش
راكيتيتش
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أعلن إيفان اللاعب الدنماركي راكيتيتش أن برشلونة هو المكان المثالي له وسط شائعات تربطه بنقطة في نافذة الانتقالات لشهر يناير.

قبل فوزه 3-1 على بوروسيا دورتموند الشهر الماضي ، ظهر راكيتيتش مرة واحدة فقط في الدوري الإسباني طوال الموسم وتم ترشيحه في يناير.

ومع ذلك ، منذ إنتاج أداء مثير للإعجاب في تلك اللعبة ، بدأ الكرواتي ضد أتلتيكو مدريد وإسبانيول.

وفي معرض التفكير في مستقبله في الكامب نو ، قال راكتيتش لموقع Goal.com: "حدثت الكثير من الأشياء في الأشهر القليلة الماضية. في بعض الأحيان ، تحدث أشياء لا يمكنك فهمها ، لكن عليك قبولها.

"لقد حدث لي هذا. لا أحد يعطيك أي شيء. أريد أن أبذل قصارى جهدي ، وإذا كنت أستطيع اللعب هنا ، فقلت دائمًا أنه لا يوجد مكان أفضل من برشلونة للحفاظ على الفوز بالبطولات ، إنه المكان المثالي بالنسبة لي.

"أريد أن أستمتع بنفسي وأحاول مساعدة الفريق على التحسن. أنا أعطي قصارى جهدي وإذا كان الأمر كما لو كان في المباريات القليلة الماضية ، فهذا أفضل. أنا هنا لألعب وأستفيد من دقيقة أحصل على ثقة المدرب وزملائي في الفريق ".

وقد أشارت التقارير إلى أن راكيتيتش جذب اهتمام إنتر ميلان ويوفنتوس قبل نافذة يناير.

ادعت مصادر أخرى خلال الصيف أن إرنستو فالفيردي مستعد للتخلص من العديد من اللاعبين ، بما في ذلك راكيتيتش ، كجزء من محاولة لمعالجة تشكيلة منتفخة.
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الكلمات المفتاحية

ميسي راكيتيتش برشلونة

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