تعرف على تفاصيل لقاء محافظ المنيا مع القساوسة والمطارنة (صور)

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا كنسيا، ضم عدد من القساوسة والمطارنة بمراكز المحافظة، حيث هنأ الوفد المحافظ بتوليه مهام عمله في محافظة المنيا، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المنيا.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد، نائب المحافظ، وضم الوفد الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا بطرس فهيم، مطران الكاثوليك بالمنيا، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي.





أعرب المحافظ عن سعادته لما لمسه من حب وتآخى بين أبناء المحافظة، التي تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، مشيرا إلى أن "الفترة الحالية تتطلب العمل والاجتهاد والإخلاص من أبناء الوطن الواحد، استنادا إلى ترسيخ مبدأ القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة، فالوطن يسع الجميع، وكل المواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، ونعمل جميعًا من أجل رفعة الوطن وعزته".





أضاف المحافظ أن حل مشكلات المواطنين واقتحامها تأتي على رأس أولويات العمل، وسيكون هناك متابعة مستمرة من خلال بذل أقصي جهد، ليتم التعامل الفوري معها للتيسير على المواطنين وحل أي مشكلات، وتضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بالمحافظة.



