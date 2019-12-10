رئيس القومي للمرأة: 2% نسبة زواج القاصرات في مصر (فيديو)

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن احتفالية حملة الـ16 لمناهضة العنف ضد المرأة، هي احتفالية عالمية، والمجلس القومي للمرأة منذ 4 سنوات ينظم هذه الحملة للتوعية في المدارس والجامعات وطرق الأبواب للتوعية بالعنف ضد المرأة بدء من القوانين المساندة وحتى بيوت الاستضافة.





وأوضحت "مرسي"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن فعاليات الاحتفالية اختتمت بجدارية قام برسمها أكثر من 400 طالب من 10 محافظات، في مدارس حكومية وتجريبي، حول العنف واحترام المرأة ذات الإعاقة وماذا يعني العنف ضد المرأة، وتم تكريم نموذج من الطلاب التي لهم رسومات متميزة.



