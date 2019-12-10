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رئيس القومي للمرأة: 2% نسبة زواج القاصرات في مصر (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:32 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن احتفالية حملة الـ16 لمناهضة العنف ضد المرأة، هي احتفالية عالمية، والمجلس القومي للمرأة منذ 4 سنوات ينظم هذه الحملة للتوعية في المدارس والجامعات وطرق الأبواب للتوعية بالعنف ضد المرأة بدء من القوانين المساندة وحتى بيوت الاستضافة.

وأوضحت "مرسي"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن فعاليات الاحتفالية اختتمت بجدارية قام برسمها أكثر من 400 طالب من 10 محافظات، في مدارس حكومية وتجريبي، حول العنف واحترام المرأة ذات الإعاقة وماذا يعني العنف ضد المرأة، وتم تكريم نموذج من الطلاب التي لهم رسومات متميزة.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يقوم بالتعاون مع كافة الهيئات والوزارات المعنية بالتوعية بالعنف ضد المرأة، للتأكيد على أن مصر تنفذ المادة الخاصة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف في الدستور المصري، موضحة أن الختان هو أكبر مشكلة توجههنا في العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات وإن كان نسبته في مصر قليلة 2% فقط، إلا أنه لابد من التوعيه بخطورته.
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الكلمات المفتاحية

مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة القاصرات في مصر

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