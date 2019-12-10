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صاحب كافتيريا وشقيقه يمزقان جسد سائق بكوب مكسور ببنها

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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مزق صاحب كافتيريا وشقيقه جسد سائق "شقيق زوجة الثاني" باستخدام كوب مكسور في مشاجرة بينهم بسبب الخلافات المالية بقرية الرملة مركز بنها، وتحرر محضر بالواقعة وجري نقل المصاب للمستشفي وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

كان العميد محمد سمير مأمور مركز بنها تلقى بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول راضي م سائق السابق اتهامه في عدد 3 قضايا مصاب بجرح نافذ بالبطن وجري حجزه للعلاج 

أخطر اللواء جمال الرشدي مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم احمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصاب حمادة  ا  ع  نقاش وصاحب كافتيريا السابق اتهامه في قضية مخدرات وشقيقه عمر ا  ع  عامل بمحل دواجن "زوج شقيقة المصاب " السابق اتهامه في قضية مخدرات علي أثر وجود خلافات مالية سابقة بينهم وحال تواجدهم بالمقهى الخاص بالأول بناحية محل سكنهم تجددت الخلاف وتطورت الي مشاجرة قام خلالها الثاني بالتعدي على المصاب بجزء من كوب زجاجي مكسور محدثًا إصابته المشار اليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة وقرر الثاني انه محدث إصابة المجني عليه.

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كافتيريا حوادث أخبار مصر

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