مانشستر يونايتد يتحدى ريال مدريد لخطف هدفه في يناير

كشفت تقارير إن مانشستر يونايتد سيواجه اهتمامًا منافسًا من مجموعة من الأندية المنافسة لتوقيع لاعب خط وسط توتنهام هوتسبر ، الدنماركي كريستيان إريكسن.





كان الدنماركي ، الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم ، موضع اهتمام من الشياطين الحمر خلال الصيف.





يقال إن خوسيه مورينيو مدرب توتنهام ، عقب محادثاته مع إريكسن ، يقبل أن اللاعب يريد المضي قدمًا في نهاية الموسم الحالي.





وفقًا لـ 90 دقيقة ، فإن يونايتد ليس هو النادي الوحيد الذي سيتعامل مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.





يُقال إن كل من ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة وبايرن ميونيخ جميعهم مرشحون في السباق للتعاقد مع إريكسن.





أشارت بعض المصادر إلى أنه من أجل تجنب خسارة إيريكسين مجانًا في يونيو ، سيعاقب توتنهام على الانتقال من نادي شمال لندن في يناير.