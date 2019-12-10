تفاصيل حفل بوسي ليلة رأس السنة

كشفت الفنانة بوسي، عن موعد حفلها القادم، الذي ستحييه ليلة رأس السنة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقامت بوسي بنشر صوره لبوستر الحفل، وعلقت عليها قائلة: "استنوني في تونس مع شركة سرفيبست servibest في حفل راس السنة يوم 31/12/2019 في أوتيل قرطاج تلسو قمرت."



ومن المقرر أن تقدم بوسي مجموعه متنوعة من أغانيها الشهيرة وأغاني ألبومها الأخير خلال الحفل.



يذكر أن الفنانة بوسي تشارك في مسلسل " الديفا" الذي يتكون من خمس حلقات فقط، ومدة كل حلقة لا تزيد عن عشر دقائق فقط، كما يتم عرضه عبر المنصة الرقمية "شاهد دوت نت"، ويعد هذا المسلسل هو الأول من نوعه من حيث طريقة عرضه وتقديمه في الوطن العربي، وهو يعد نوع جديد من الدراما مواكبة للأعمال العالمية التي تأخذ نفس الشكل في العرض.





يعد مسلسل "الديفا" هو مسلسل يختص بحياة النجوم والمشاهير، حيث أنه يعرض كواليس حياتهم الخاصة بعيداً عن أضواء الكاميرات والمصورين، كما تم عرض فيديو ترويجي للمسلسل منذ فترة، عبر قناة "MBC" السعودية، للإعلان عن المسلسل، والذي ينتمي للتشويق والإثارة حول حياة النجوم، يشارك في بطولة المسلسل والفنانة المصرية بوسي، والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وسام فارس، مهيرة عبدالعزيز.





