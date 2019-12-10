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قوات الأمن العراقية تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في بغداد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
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الاحتجاجات العراقية
الاحتجاجات العراقية
وكالات
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أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي في الهواء وقنابل الغاز، لتفريق متظاهرين في شارع الرشيد ببغداد، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وفي سياق متصل، الجيش العراقي، أ أنه سيحمي المتظاهرين، وسط مخاوف من احتمال وقوع أعمال شغب أو حتى قتل في سيناريو مشابه لما حصل مساء الجمعة الماضي أوقع عشرات القتلى

 

وفي ذكرى يوم النصر الذي يعتبر عطلة رسمية في البلاد، أشار عثمان الغانمي، إلى أن التظاهرات التي خرج فيها أبناء الشعب في معظم المحافظات أعادت صورة تحقيق النصر الكبير على تنظيم داعش .

 

وكانت بغداد شهدت مساء الجمعة هجوماً دامياً من قبل مسلحين ملثمين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصادر طبية.

 

 ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد، والتبعية لإيران. وقد تجاوز عدد قتلى الاحتجاجات الـ 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته وكالة رويترز قبل أسبوع، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات. وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أكثر من شهرين بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.

 

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الكلمات المفتاحية

قوات الامن العراقية تفريق المتظاهرين بغداد الرصاص الحي

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