دوري أبطال أوروبا.. ليفربول في مهمة صعبة وإنتر يتحدى برشلونة الليلة

تنطلق اليوم مبارايات دوري أبطال أوروبا، حيث تُستأنف مواجهات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، والمتوقع أن تشهد صراً كبيراً بين الفرق المتنافسة، أبرزهم ليفربول الذي يحتاج إلى الفوز أو التعادل، للتأهل إلى الدور المقبل.





صلاح في مهمة صعبة في دوري أبطال أوروبا





يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره سالزبورج الإسباني، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مبارايات المجموعة "ه"، التي يتصدرها الليفر برصيد 10 نقاط، ويكفيه التعادل أول الفوز، بينم الخسارة تعني تأهل سالزبورج.





قمة مبارايات دوري أبطال أوروبا اليوم





وتنطلق قمة مبارايات دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه فريق برشلونة، إنتر ميلان الإيطالي، في الـ10 مساءً، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور مجموعات الأبطال.





موقف مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا





يدخل برشلونة اللقاء بارتياح مباراة اليوم، حيث ضمن بطاقة التأهل إلى الدور الـ16، بعد فوزه على نادي بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الماضية، بينما يحتاج الإنتر إلى الفوز على الفريق الكتالوني؛ ليصعد إلى الدور القادم بدوري أبطال أوروبا.









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