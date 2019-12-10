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الصليب الأحمر: 17 أستراليا لا يزالون مفقودين في ثوران بركان الجزيرة البيضاء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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ذكر موقع على شبكة الانترنت يديره الصليب الاحمر النيوزيلندي اليوم الثلاثاء أن 17 استراليا لا يزالون مفقودين في ثوران بركان الجزيرة البيضاء بما في ذلك أسرة مكونة من أربعة من الضواحي الشمالية لسيدني.

أفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن عائلة لانجفورد، بمن فيهم الوالدان أنتوني لانجفورد، 51 عامًا، وكريستين لانجفورد، والأطفال الصغار جيسي، 19 عامًا، وينونا، 17 عامًا، كانوا مسافرين على متن سفينة سياحية عندما قاموا بجولة في جميع أنحاء الجزيرة.

وقال شقيق لانجفورد لـ "سيفين نيوز" الأسترالي إنه يأمل أن يتم العثور على العائلة في الجزيرة التي لجأت إليها. ولكن لم تذكر شركة الأخبار اسم الرجل.

وأضاف، كل ما نعرفه هو أنهم ذهبوا في رحلة بحرية في وايت آيلاند، وكان هناك انفجار وهم في عداد المفقودين.

وقالت السلطات في نيوزيلندا، إن ثمانية أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين ويفترض أنهم في الجزيرة.

وموقع الروابط العائلية، الذي تديره جمعية الصليب الأحمر، هو منتدى للأشخاص الذين يسجلون أسماء الأشخاص المفقودين، والذين يمكنهم الرد للتأكد من سلامتهم.

وبدأت الشرطة النيوزيلندية تحقيقًا اليوم الثلاثاء بعد أن تسبب ثوران بركاني في جزيرة تحظى بشعبية بين السياح

وقال رئيس الوزراء جاسيندا أرديرن إن رحلات الاستطلاع لم تظهر عليها أي علامات على الحياة في الجزيرة البيضاء، حيث قام شهود العيان بتفاصيل الحروق المروعة التي عانى منها أولئك الذين وقعوا في ثوران يوم الاثنين.

وذكر مسؤول في البرلمان "حجم هذه المأساة مدمر." مضيفًا "بالنسبة لأولئك الذين فقدوا أو فقدوا أفراد من العائلة والأصدقاء، فإننا نشاركك في حزنك".

قالت الشرطة إن 47 شخصًا كانوا في الجزيرة غير المأهولة وقت اندلاع البركان - 24 من أستراليا، وتسعة من الولايات المتحدة، وخمسة من نيوزيلندا، وأربعة من ألمانيا، واثنان من الصين والمملكة المتحدة، وواحد من ماليزيا.


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فقد 17 سلطات نيوزيلندا بركاني انفجار بركان

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