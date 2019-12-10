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باريس سان جيرمان يستعد لوداع نيمار

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
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نيمار
نيمار
علي نبوي
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اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من الرحيل عن النادي الفرنسي في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن باريس يستعد لوداع نيمار في الصيف المقبل وعلى نادي برشلونة تجهيز عرض لضم اللاعب البرازيلي.

وأفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأنه يجب على برشلونة أن يجهز عرض بقيمة 180 مليون يورو من أجل إجبار ملاك نادي باريس سان جيرمان على رحيل نيمار في الصيف المقبل.


وأضافت الصحيفة بأن المبلغ السابق الذي طلبه ملاك باريس سان جيرمان والمقدر بـ300 مليون يورو ليس مقبولًا وبعيد جدًا.

وتابعت الصحيفة بأن كل ش يشير إلى عودة نيمار إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.
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الكلمات المفتاحية

نيمار ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان

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