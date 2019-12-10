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أخبار البورصة المصرية .. التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية، جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،علي تباين ،بأداء المؤشرات ، ليستمر الاداء العرضى الضيق مسيطراً على التعاملات مع إستمرار تراجع قيم التداول مع غياب المحفزات التى تشجع على ضخ سيولة بالاسهم.

مؤشرات البورصة المصرية 
 
تراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13427 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02%ليصل الي مستوي 1368 نقطة.


أخبار البورصة المصرية الإثنين 10-12-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ، تداولات الإثنين على تراجعات جماعية ، ليغلق الرئيسى عند 13442 نقطة بنسبة هبوط 0.38% ، كذلك الحال على المؤشر السبعينى الذى أنهى تداولاته على تراجع بـ 0.14% عند 523.07 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة بلغت 435 مليون جنيه ، بحجم تداول 58 مليون سهم ، من خلال 11.512 صفقة . بالتداول على 163 ورقة مالية . ربحت منها 38 ورقة و تراجعت 74 ورقة .. فيما ظلت على ثبات 51 ورقة دون تغيير . ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.691 مليار جنيه مسجلا 692.887 مليار جنيه .

جاء هذا مع إستمرار هدوء التعاملات و تراجع قيم التداول ليستمر الأداء السلبى مسيطرا على التداولات مع إستمرار غياب المحفزات و غياب الرؤية لاجراء أى اصلاح هيكلى على سوق المال ، ما أدى الى انصراف نسبة كبيرة من المستثمرين لاوعية ادخارية خالية من المخاطر ، ليستمر المستثمرون الأجانب على أدائهم البيعى و معهم جميع فئات الافراد ليستمر التراجع على المؤشرات بوتيرة أقل مع اتجاه المؤسسات المحلية للشراء الإنتقائى الذي انعكس بالتباين على اداء الاسهم .

لتنهى قطاعات السوق بالمنطقة الحمراء بإستثناء 3 قطاعات هى البنوك و الموارد الأساسية و قطاع الأغذية و المشروبات ، ليأتى انشط القطاعات من حيث قيم التداولات قطاع البنوك ب 203 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم التجارى الدولى بـ 189 مليون جنيه لينهى على تراجع بـ 0.14 % عند 77.4 جنيه ، يليه قطاع العقارات بـ 60 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم القاهرة للإستثمار و التنمية العقارية بـ 19 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 2.46% منهيا عند 12.5 جنيه ، ثم يأتى قطاع الخدمات المالية بـ 46 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم هيرمس بقيم تداول 14 مليون جنيه بنسبة تراجع 2.4% منهيا عند 16.1 جنيه.
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