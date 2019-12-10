Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإسكان": إنهاء ملعب خماسي بدمياط الجديدة.. وتنفيذ التشطيبات بمدرسة النيل بالشروق

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ ملعب خماسي لكرة القدم بمنطقة غرب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، لخدمة سكان المدينة ومنطقة الإسكان المتميز وسكن مصر.


وأوضح المهندس محمد رجب، أن المشروع مقام علي مساحة حوالي(4000م2)، ومكون من ملعب نجيل صناعي، وتراك باللون الأحمر، ومبنى إداري دور أرضي، وغرفة أمن، ومدرج، و20 مقعدا خرسانيا، وعدد 3 برجولات، وبتكلفة بلغت حوالي 6 ملايين جنيه.

وأكد رئيس الجهاز، أن جهاز المدينة لا يدخر جهدا في تنفيذ المنشآت التي تساعد فى توفير الخدمات للسكان، خاصة تطوير منظومة الخدمات الرياضية والعمل على زيادتها، والتي تهدف لاستيعاب طاقة أبناء وشباب مدينة دمياط الجديدة.


وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بمدرسة النيل الدولية، بنسبة إنجاز بلغت نحو (75%) بالمشروع.


وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن مشروع المدرسة يقع بمركز خدمات المدينة رقم (1)، على مساحة (20000م2)، ويضم 52 فصلا دراسيا،  ومكتبة، ومسرحا وغرفة موسيقى، موضحاً أن أعمال التشطيبات الحالية تتم داخل الفصول والقاعات، بالإضافة لأعمال الواجهات بمباني كل من (الابتدائي – الاعدادي – الثانوي - الأسوار).


وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ الانتهاء من اعتماد توصيات الحماية المدنية، والتي تشمل منظومة الإطفاء بمشتملاتها (خزان مياه - حنفيات حريق)، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مبنى رياض الأطفال، ويعمل بالفعل منذ بداية العام الدراسي الحالي.


وفى ذات السياق أكد المهندس عبداللطيف بشارة، نائب رئيس الجهاز للإسكان، أن معدلات الإنجاز تسير طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة، وسيتم تسليم المشروع في المواعيد المقررة، وذلك بهدف استكمال ملحقات المدرسة كافة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ ساعة و 6 دقيقة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق عقب مباراة وادي دجلة

منذ أقل من ساعتين

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ يوم

شاركت الموسيقار محمد عبدالوهاب.. من هي عفيفة إسكندر التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

05:30 ص

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

10:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status