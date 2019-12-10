"الإسكان": إنهاء ملعب خماسي بدمياط الجديدة.. وتنفيذ التشطيبات بمدرسة النيل بالشروق





صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ ملعب خماسي لكرة القدم بمنطقة غرب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، لخدمة سكان المدينة ومنطقة الإسكان المتميز وسكن مصر.









وأوضح المهندس محمد رجب، أن المشروع مقام علي مساحة حوالي(4000م2)، ومكون من ملعب نجيل صناعي، وتراك باللون الأحمر، ومبنى إداري دور أرضي، وغرفة أمن، ومدرج، و20 مقعدا خرسانيا، وعدد 3 برجولات، وبتكلفة بلغت حوالي 6 ملايين جنيه.





وأكد رئيس الجهاز، أن جهاز المدينة لا يدخر جهدا في تنفيذ المنشآت التي تساعد فى توفير الخدمات للسكان، خاصة تطوير منظومة الخدمات الرياضية والعمل على زيادتها، والتي تهدف لاستيعاب طاقة أبناء وشباب مدينة دمياط الجديدة.









وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بمدرسة النيل الدولية، بنسبة إنجاز بلغت نحو (75%) بالمشروع.









وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن مشروع المدرسة يقع بمركز خدمات المدينة رقم (1)، على مساحة (20000م2)، ويضم 52 فصلا دراسيا، ومكتبة، ومسرحا وغرفة موسيقى، موضحاً أن أعمال التشطيبات الحالية تتم داخل الفصول والقاعات، بالإضافة لأعمال الواجهات بمباني كل من (الابتدائي – الاعدادي – الثانوي - الأسوار).









وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ الانتهاء من اعتماد توصيات الحماية المدنية، والتي تشمل منظومة الإطفاء بمشتملاتها (خزان مياه - حنفيات حريق)، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مبنى رياض الأطفال، ويعمل بالفعل منذ بداية العام الدراسي الحالي.









وفى ذات السياق أكد المهندس عبداللطيف بشارة، نائب رئيس الجهاز للإسكان، أن معدلات الإنجاز تسير طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة، وسيتم تسليم المشروع في المواعيد المقررة، وذلك بهدف استكمال ملحقات المدرسة كافة.



