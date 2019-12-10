رئيس الجهاز 6 أكتوبر: جارٍ رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات واستحداث طريق جديد





صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم استحداث طريق جديد بعرض ١٢مترا وبسعة ٣ حارات مرورية بكل اتجاه، للربط بين محوري(٤٧ – ١٠٠و ٤٨ – ١٠١)، للتغلب على الكثافات المرورية، وصعوبات السير التي تواجه سكان المدينة والمترددين عليها، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر.





وأضاف المهندس شريف الشربيني: جارٍ تنفيذ طبقة الفرمة "الأساس"، وأعمال الأرصفة بين الاتجاهين بعرض٢م، موجهاً بضرورة تنفيذ الطريق بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وكذا الانتهاء من أعمال التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، صرح المهندس شريف الشربينى، بأنه جارٍ رفع كفاءة وتطوير القطاع الثاني من طريق الواحات بطول (١٧كم)، وتشمل الأعمال رفع كفاءة طبقة الأسفلت والأرصفة والمسطحات الخضراء بالطريق، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ نموذج من أعمال رفع الكفاءة بالطريق بطول (٢,٥كم) أمام منطقة حدائق الأهرام ابتداءً من طريق الفيوم، ويشمل إزالة الطبقات المعيبة من الطريق وتنفيذ طبقات السن والأسفلت، وكذا أعمال الأرصفة على الجانبين، وأعمال البردورات والإنترلوك، وتغيير أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد جديدة.





وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال زراعة النجيلة والنخيل، وكذا تنفيذ شبكة ري حديثة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالطريق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة جهاز المدينة لتطوير ورفع كفاءة الطرق، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة والمترددين عليها.











