ماذا فعل نجوم مسلسل "فريندز" بعد وفاة رون ليبمان؟



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه من أشهر الادوار التي ظهر بها رون، تجسيده لدور والد شخصية ريتشل جرين في مسلسل فريندز، التي جسدتها النجمة جينفر أنستون.



ورغم ظهوره بعدد قليل من المشاهد على مدار مواسم المسلسل العشر، إلا أن جميع عشاق المسلسل تذكروا له بعد وفاته دوره المؤثر بالأحداث.



ولم يكن الحال نفسه فيما يخص نجوم المسلسل، إذ لم يهتم أي منهم بنشر نعي على صفحته الخاصة تقديرا لما قدمه رون في المسلسل، الذي سبق وأن وصفته جينفر أنستون بأنه هبة بالنسبة لها من السماء.



وكان ذلك حين حصلت نجمة مسلسل "فريندز" جينيفر انستون علي جائزة "ايكونك" الشرفية في حفل توزيع الجوائز people choice award لعام 2019.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جينفر تسلمت الجائزة من النجم آدم ساندلر، شريكها في فيلم Murder Mystery من Netflix.



وأثناء تسليم جينفر للجائزة، وصف آدم الممثلة بأنها "واحدة من أفضل أصدقائه"، وقال عنها أنها ليست جميلة فحسب، بل إنها أيضًا نموذج يحتذي به بشكل لا يصدق وتتمتع بأكبر قلب"، وأضاف "أحب هذه الفتاة حقًا وأحب العمل في أفلام معها وأتمنى أن نتمكن من فعل الكثير".



و قالت جينيفر في خطبتها أثناء استلمها للجائزة، يوجد في هذه المدينة الكثير من حفلات الجوائز، لكن جائزة "بيبول تشويس" كان دائمًا مميزًا بالنسبة لي".



وأضافت مازحة " نحن لا نفعل ذلك من أجل النقاد أو لبعضنا البعض أو لنجعل عائلاتنا فخورة، نحن نفعل هذا من أجل المال، 'أنا أمزح نحن نفعل ذلك من أجلكم يا رفاق ".



وتابعت "إذا كنت استحق هذا اللقب "ايقونة"، فذلك فقط لأنني كنت قادره على أن أكون في عرض أيقوني مع فريق مبدع وقصة أيقونية".



وأوضحت "أقصد أن مسلسل "فريندز" كان حقًا هبة العمر وما كنت لأقف هنا بدون هذا العرض الرائع، لقد مهد الطريق لكل شيء أتيحت لي الفرصة للقيام به منذ ظهوري به".



وتعتبر جينيفر انستون ثاني شخص يحصل علي هذه الجائزة، بعد العام الماضي، حين كانت الجائزه من نصيب ميليسا مكارثي.



رحل عن عالمنا مطلع الأسبوع الجاري واحدا من الممثلين القديرين بهوليوود والذي اشتهر في فترة الثمانينات، هو النجم "رون ليبمان"، عن عمر يناهز الـ 82 بعد صراع مع المرض.