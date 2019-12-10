في عيد ميلاده.. تصريحات ورطت محمود العسيلي مع جمهوره

يحتفل اليوم الفنان محمود العسيلي، بعيد ميلاده الـ37، ودائماً ما يتعرض العسيلي إلى مواقف مثيرة إلى الجدل بسبب تصريحاته الفنية القوية، التي يرجع سببها إلى تلقائيته وعفويته الشديدة، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز الأزمات التي لاحقت العسيلي خلال مشواره الفني.





واقعة شهيرة وهي "معاك واسطة"، وتعود تفاصيلها عندما كان يغني في أحد الحفلات، طالبه واحدًا من محبيه بالتصوير معه، إلا أن العسيلي رد عليه بطريقة قاسية ومؤلمة حيث خاطبه قائلًا: "حضرتك معاك واسطة أو حاجة أو جامد جدًا مثلا؟".





إلا أن ذلك الشخص بعد سماعه تلك الكلمات أخبره بحبه الشديد له،لكن العسيلي لم يدرك قيمة محبته عند ذلك الشخص، ووجه له العسيلي كلمة أخري قائلاً :"إنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني مثلا؟، يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع كل الناس دي صح ولا أنا غلطان؟".





ورغم تجاوزه أحيانًا، إلا أنه سرعان ما يعتذر للجمهور، وخاصة بعد استيائهم، حيث اعتذر العسيلي، عن واقعة "معاك واسطة؟"، التي سخر فيها من الشاب الذي أراد التقاط صورة تذكارية معه، حيث كتب العسيلي تغريدة له عبر موقع "تويتر" قال فيها:"أي فنان عارف أنه من غير جمهوره هو ولا حاجة وصفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تمامًا في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة أنا آسف مرة تانية".





وتابع: "النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي أنا كنت بكلمه إن مينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك ولكن هو كان لحوح جدا ومصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف أغني فللأسف قلت له كده بحسن نية وللأسف كل الكلام ده مش باين في الفيديو".





لم تمر على هذه الواقعة سوي عدة أيام إلا ودخل العسيلي في أزمة أخري، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر للعسيلي وهو يدفع شخص من جمهوره بعدما صعد على المسرح محاولاً التقاط صورة معه، لكنه رفض، ودفعه وأبعده عنه، وقال له: "إنت جاي تضربني؟".





لم يكتفي العسيلي بذلك القدر من إثارة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حبث كتب تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يهاجم فيها المواهب الشابة التي تحاول التواصل معه، من أجل عرض أشعارهم وألحانهم عليه، حيث كتب العسيلي في تغريدته: "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على (واتس آب) الخاص، ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك، وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة ويبعتلك إسهال من الأغاني، وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقيين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر".





وبرى "العسيلي" كلامه، حيث كتب تغريدة أخري قال فيها:" واضح من رد الفعل على التويتة الأخيرة إن الناس مبتفهمش يعنى إيه خصوصية بنى آدم، ومش فاهمين بردو الفئة اللى أنا باتكلم عليها من الناس اللى بتطاردك على تليفونك والواتس آب بتاعك بشكل جنوني، وطلعت أنا جالد المواهب الشابة ومغرور وتنك وشايف نفسى ومدعي".





كما دخل العسيلي في صدام مع إحدى الفتيات المتابعة له عبر حسابه على "إنستجرام"، عندما علقت على صورة له مع خطيبته قبل الإعلان عن خطبته لها، حيث علقت الفتاة قائلة: "ما هو يا تعلن علاقتك بيها زي البني آدمين أو تبطل تنزل صور زي دي"، ليرد عليها قائلاً "حضرتك مش ملاحظة إنك حشرية زيادة عن اللزوم وبتحشري نفسك في حاجات وخصوصيات بجد إنتي مالكيش أي دعوة وأول مرة أعرف إن الفراعنة بيحطوا مناخيرهم في اللي ملهمش فيه"، وبعد ذلك قام بحذف التعليق.





كما أساء إلى ميريام فارس ووصفها ب" الكارتة"، وال"خانفة"،وذلك بعد تصريحها في حفلها بمهرجان موازين بسبب قلة حفلاتها في مصر، وأثار ذلك أغضب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا ما قام به "العسيلي" بالتنمر.





وقام بعد ذلك بالاعتذار، حيث كتب العسيلي تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" كتب فيها : "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب اقولكو إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية، الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة، أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي".