قتلى بإطلاق نار في أحد مستشفيات شرق جمهورية التشيك

أعلنت الشرطة في التشيك، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص، بإطلاق نار وقع في أحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق جمهورية التشيك.

وقالت الشرطة في بيان صحفي: "مهاجما قتل بالرصاص 4 أشخاص وأصاب اثنين بجروح خطيرة في مستشفى بمدينة أوسترافا في شرق جمهورية التشيك يوم الثلاثاء"، مضيفة عبر "تويتر" أنها تبحث عن المشتبه به في إطلاق النار.

وقد أعلن وزير الصحة التشيكي، في وقت لاحق، ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في مستشفى أوسترافا إلى 6 قتلى.

وفي سياف آخر، أعلنت أجهزة الأمن اللبنانية عن العثور على "عبوة وهمية" داخل أحد المستوعبات القادمة من التشيك على متن طائرة قطرية، مشيرة إلى أنه تبين أن العبوة كانت قد تم وضعها من قبل الأجهزة المعنية التشيكية فى إطار إجراء اختبار تدريبى لجهاز المسح بالأشعة (سكانر) داخل مطار براج، وأنه تم نسيانه داخل المستوعب فى الطائرة القطرية.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد تداولت خبرا مفاده عثور القوى الأمنية فى مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) على طرد ملغوم، على متن إحدى الطائرات القادمة من العاصمة القطرية (الدوحة)، وأنه يحتوى على 200 جرام من مادة (سى فور) شديدة الانفجار.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلى – فى بيان مساء اليوم – أن جهاز أمن المطار عثر فجر أمس الجمعة، على جسم مشبوه على شكل عبوة متفجرة موصولة بهاتف محمول، فى أحد المستوعبات القادمة من التشيك على متن الطائرة القطرية، وأنه بعد فحصه من قبل خبراء المفرقعات، تبين أنه عبارة عن جهاز على شكل عبوة وهمية.