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راكيتيتش يحرج برشلونة ويجبره على التراجع

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
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راكيتي
راكيتي
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أخر التطورات في رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة عن النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن مسئولو برشلونة قاموا بتغيير رأيهم في مسألة رحيل راكيتيتيش، وأن اللاعب لم يعد معروضًا للبيع.

وأضاف الصحيفة بأن الكرواتي لم يعد معروضا للبيع، لقد تغير وضعه بشكل جذري، بسبب أدائه في المباريات الأخيرة، والمشاكل البدنية التي يعاني منها آرثور.

ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل برشلونة لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة، فيما سيتم الليلة حسم الفريق الثاني المرافق لبرشلونة حيث يتنافس إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني على خطف البطاقة الثانية.
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الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة راكيتيتش برشلونة اخبار الرياضة

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