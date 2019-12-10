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حادث مروع.. إصابة شاب وشقيقته في تصادم سيارتين بقنا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب شاب وشقيقته، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارة ميكروباص في سيارة ربع نقل، في قرية أولاد عمرو بقنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، من مركز شرطة قنا، يفيد إصابة مصطفى مجاهد وفدي، 35 عامًا، وشقيقته رابحة، 32عامًا، مقيمين في قرية أولاد عمرو، في حادث تصادم سيارة ميكروباص في سيارة ربع نقل بقنا.

تم نقل الشاب وشقيقته إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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