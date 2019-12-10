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مع صديقاتها.. دينا في أحدث ظهور لها عبر الـ"إنستجرام"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
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دينا وصديقتها
دينا وصديقتها
رباب مصطفي
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تشارك الراقصة الاستعراضية دينا، جمهورها بأحدث اخبارها الفنية، وإطلالتها اليومية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومؤخرا، نشرت الراقصة دينا، مجموعة صور لها برفقة صديقاتها، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال دينا حيث شاركت الراقصة دينا ، فى بطولة مسلسل" نسر الصعيد " والذي حقق نجاحاً كبيرا الذى يتم عرضه على شبكه قنوات ال DMC، وشارك فى بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، سيد رجب، محمد عز، اخراج ياسر محمد سامى، تأليف محمد عبد المعطى.

يشار أن الراقصة دينا ، شاركت فى بطولة مسلسل "رحيل زهرة " وشارك فى بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن، محمد الشقنقيرى، حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، بهاء ثروت، سميرة عبد العزيز، اخراج حسني صالح، تأليف البجلاتى.
مع صديقاتها.. دينا في أحدث ظهور لها عبر الـ"إنستجرام"
مع صديقاتها.. دينا في أحدث ظهور لها عبر الـ"إنستجرام"
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