Advertisements
Advertisements
Advertisements

"رويتروز": الروهينجا يصلون من أجل العدالة قبل جلسات الإبادة الجماعية في ميانمار

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
ذكرت وكالة "رويترز"، أن أعضاء الأقلية المسلمة الروهينجا في ميانمار صلوا من أجل العدالة قبل جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي ستدافع خلالها أونج سان سو كي، زعيمة ميانمار، عن البلاد ضد تهم الإبادة الجماعية.

وكما أوردت "رويترز"، قالت حسينة بيجوم، 22 سنة، إنها كانت من بين العديد من النساء اللواتي اُغتصبن على أيدي جنود ميانمار الذين أحرقوا قريتها أيضًا.

وأضافت: "لقد فعلوا هذه الأشياء لي، ولأقاربي وأصدقائي. يمكنني أن أخبرهم وجهًا لوجه وننظر إليهم في العينين لأنني لا أكذب".

بعد مغادرتها مخيم اللاجئين في بنجلاديش للمرة الأولى منذ فرارها، وصلت حسينة إلى لاهاي يوم الاثنين مع اثنين من الضحايا الآخرين ومترجم فوري.

قالت حسينة من غرفتها بالفندق عشية جلسات الاستماع: "أشعر أنني بحالة جيدة. اغتصب جيش ميانمار العديد من نسائنا. نريد العدالة بمساعدة المجتمع الدولي".

بالعودة إلى المخيم، قال بعض الروهينجا، إنهم كانوا يصلون لرؤية العدالة تتحقق، بينما نشر آخرون على "تويتر"، أنهم يعتزمون الصيام للاحتفال بالحدث.

بدأت جامبيا إجراءات ضد ميانمار ذات الأغلبية البوذية في نوفمبر، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. إنها فقط قضية الإبادة الجماعية الثالثة المرفوعة أمام المحكمة منذ الحرب العالمية الثانية، حسب وكالة "رويترز".

خلال ثلاثة أيام من إجراءات المحكمة، من المتوقع أن تكرر سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نفي تهم الإبادة الجماعية وتجادل بأن العمليات العسكرية المعنية كانت بمثابة رد شرعي لمكافحة الإرهاب على هجمات مقاتلي الروهينجا.

لن تتعامل إجراءات هذا الأسبوع أمام لجنة من 17 قاضيًا مع الادعاء الأساسي بالإبادة الجماعية، لكن جامبيا طلبت أمرًا قضائيًا من ميانمار بوقف أي نشاط قد يؤدي إلى تفاقم النزاع.

سوف تزعم جامبيا، أن قوات ميانمار قد ارتكبت فظائع واسعة النطاق وممنهجة في إطار حملة تُعرف باسم "تطهير العمليات"، اعتبارًا من أغسطس 2017 والتي شكلت إبادة جماعية.

وسوف تجادل جامبيا، وهي دولة صغيرة من غرب إفريقيا تقطنها غالبية مسلمة، بأنه إما من خلال التمكين أو الفشل في منع الإبادة الجماعية، فشلت ميانمار في تلبية متطلباتها بموجب الاتفاقية.

اتهمت المحكمة التماسها ميانمار بارتكاب أعمال إبادة جماعية "تهدف إلى تدمير الروهينجا كمجموعة، كليًا أو جزئيًا، من خلال استخدام القتل الجماعي والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن التدمير المنهجي بنيران قراهم، وغالبًا ما يكون السكان محبوسين داخل منازل محترقة.

فر أكثر من 730 ألف من الروهينجا من ميانمار في العام 2017 بعد الحملة العسكرية التي شنها الجيش، وتم إجبارهم على الدخول في معسكرات قذرة عبر الحدود في بنجلاديش.

قالت الأمم المتحدة إن الحملة نفذت "بقصد الإبادة الجماعية". في حين أن الولايات المتحدة لم تصل إلى حد وصفها بأنها إبادة جماعية، وقالت، إن هذه الأفعال ترقى إلى حد "التطهير العرقي" وتفرض عقوبات على القادة العسكريين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هولندا ميانمار لاهاي بورما الروهينجا الابادة الجماعية في ميانمار

أخبار تهمك

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ يوم

عاجل.. إطلاق نار داخل منزل نتنياهو وإصابة الحارس

منذ أقل من ساعة

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 11 ساعة

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم المصري

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 21 ساعة

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شاركت الموسيقار محمد عبدالوهاب.. من هي عفيفة إسكندر التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة قائد جيش ميانمار وأخرين بتهمة الإبادة الجماعية

فريق قانونى أمريكى يدعو لإنشاء محكمة جنائية عاجلة ضد قادة بورما

واشنطن ترجح تورط جيش ميانمار في إبادة جماعية بحق الروهينجا

دعوة لمحاكمة دولية لجنرالات ميانمار بسبب "إبادة الروهينجا"

المملكة تدين الاعتداءات التي يتعرض لها مسلمي الروهينجا في بورما

جامبيا ترفع ملفات قضية الإبادة الجماعية ضد ميانمار للمحكمة الدولية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 ص

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

05:30 ص

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الثلاثاء 2019/12/10

07:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status