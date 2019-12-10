"رويتروز": الروهينجا يصلون من أجل العدالة قبل جلسات الإبادة الجماعية في ميانمار

ذكرت وكالة "رويترز"، أن أعضاء الأقلية المسلمة الروهينجا في ميانمار صلوا من أجل العدالة قبل جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي ستدافع خلالها أونج سان سو كي، زعيمة ميانمار، عن البلاد ضد تهم الإبادة الجماعية.





وكما أوردت "رويترز"، قالت حسينة بيجوم، 22 سنة، إنها كانت من بين العديد من النساء اللواتي اُغتصبن على أيدي جنود ميانمار الذين أحرقوا قريتها أيضًا.





وأضافت: "لقد فعلوا هذه الأشياء لي، ولأقاربي وأصدقائي. يمكنني أن أخبرهم وجهًا لوجه وننظر إليهم في العينين لأنني لا أكذب".





بعد مغادرتها مخيم اللاجئين في بنجلاديش للمرة الأولى منذ فرارها، وصلت حسينة إلى لاهاي يوم الاثنين مع اثنين من الضحايا الآخرين ومترجم فوري.





قالت حسينة من غرفتها بالفندق عشية جلسات الاستماع: "أشعر أنني بحالة جيدة. اغتصب جيش ميانمار العديد من نسائنا. نريد العدالة بمساعدة المجتمع الدولي".





بالعودة إلى المخيم، قال بعض الروهينجا، إنهم كانوا يصلون لرؤية العدالة تتحقق، بينما نشر آخرون على "تويتر"، أنهم يعتزمون الصيام للاحتفال بالحدث.





بدأت جامبيا إجراءات ضد ميانمار ذات الأغلبية البوذية في نوفمبر، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. إنها فقط قضية الإبادة الجماعية الثالثة المرفوعة أمام المحكمة منذ الحرب العالمية الثانية، حسب وكالة "رويترز".





خلال ثلاثة أيام من إجراءات المحكمة، من المتوقع أن تكرر سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نفي تهم الإبادة الجماعية وتجادل بأن العمليات العسكرية المعنية كانت بمثابة رد شرعي لمكافحة الإرهاب على هجمات مقاتلي الروهينجا.





لن تتعامل إجراءات هذا الأسبوع أمام لجنة من 17 قاضيًا مع الادعاء الأساسي بالإبادة الجماعية، لكن جامبيا طلبت أمرًا قضائيًا من ميانمار بوقف أي نشاط قد يؤدي إلى تفاقم النزاع.





سوف تزعم جامبيا، أن قوات ميانمار قد ارتكبت فظائع واسعة النطاق وممنهجة في إطار حملة تُعرف باسم "تطهير العمليات"، اعتبارًا من أغسطس 2017 والتي شكلت إبادة جماعية.





وسوف تجادل جامبيا، وهي دولة صغيرة من غرب إفريقيا تقطنها غالبية مسلمة، بأنه إما من خلال التمكين أو الفشل في منع الإبادة الجماعية، فشلت ميانمار في تلبية متطلباتها بموجب الاتفاقية.





اتهمت المحكمة التماسها ميانمار بارتكاب أعمال إبادة جماعية "تهدف إلى تدمير الروهينجا كمجموعة، كليًا أو جزئيًا، من خلال استخدام القتل الجماعي والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن التدمير المنهجي بنيران قراهم، وغالبًا ما يكون السكان محبوسين داخل منازل محترقة.





فر أكثر من 730 ألف من الروهينجا من ميانمار في العام 2017 بعد الحملة العسكرية التي شنها الجيش، وتم إجبارهم على الدخول في معسكرات قذرة عبر الحدود في بنجلاديش.





قالت الأمم المتحدة إن الحملة نفذت "بقصد الإبادة الجماعية". في حين أن الولايات المتحدة لم تصل إلى حد وصفها بأنها إبادة جماعية، وقالت، إن هذه الأفعال ترقى إلى حد "التطهير العرقي" وتفرض عقوبات على القادة العسكريين.