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"العصار" يشهد توقيع ٣ مذكرات تفاهم مع وزير الصناعة البيلاروسي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
كريم وزيري
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الصناعة البيلاروسي السيد Pavel Utupin وعدد من رؤساء الشركات البيلاروسية بحضور سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا فى مصر، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

حيث شهد الوزيران توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات وزارة الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين (مصنع ٢٠٠ الحربي) وشركة امكادور بشأن تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق واعمال الإنشاءات ونقل تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال إلى المصنع الحربي، وكذا توقيع مذكرة تفاهم بين (مصنع ٩٩٩) وشركة ببروسكا أجروماش البيلاروسية والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في مجال إنتاج وتوزيع المعدات الزراعية وتوقيع مذكرة تفاهم بين ( مصنع ٩٩٩) وشركة "سيل إنيرجو" في مجال إقامة الصوامع. 

كما تم مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات البيلاروسية التي تتعاون مع المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجالات متعددة حيث يتعاون (مصنع 999 الحربي) مع شركة "ماز" في مجال إنتاج الشاحنات وكذا يتعاون (مصنع 909 الحربي) مع كلًا من شركة "منسك للمحركات" في مجال تصنيع محركات الديزل وشركة "منسك للجرارات" في مجال تصنيع الجرارات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن هذا التعاون المشترك يمكننا من الانفتاح علي أسواق أفريقية وعربية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التكتلات الاقتصادية. 

ومن جانبه أعرب وزير الصناعة ببيلاروسيا عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية مما يشجع الشركات الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيد Pavel Utupin اهتمامه بالتعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى، وكذا ضرورة تكثيف الزيارات واللقاءات خلال الفترة المقبلة لتفعيل هذا التعاون والتوسع في مجالات جديدة بهدف زيادة وتعميق تكنولوجيا التصنيع البيلاروسية بمصر والعمل علي زيادة نسبة المكون المحلي وخفض أسعار المنتجات.
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