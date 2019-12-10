الشرطة اليابانية تقبض على ثلاثة يتاجرون باليورانيوم على الإنترنت

قالت وكالة كيودو نيوز اليوم الثلاثاء، إن الشرطة اليابانية ألقت القبض على ثلاثة اشخاص منهم مراهق يتاجرون باليورانيوم عبر الانترنت في انتهاك لقوانين المواد النووية.



وأضافت الوكالة، أن طالبًا في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا وصيدلانيًا يبلغ من العمر 61 عامًا يشتبه في قيامهما بشراء يورانيوم في مزاد عبر الإنترنت مقابل مبالغ تتراوح بين 5000 ين (46 دولارًا)، و30 ألف ين (276 دولارًا)، مضيفة أن المواد التي تنبعث منها دقيقة.



وقالت الشركة نقلا عن مصادر تحقيقية مجهولة المصدر أن البائع، وهو رجل يبلغ من العمر 24 عامًا، كان يبيع كميات صغيرة من اليورانيوم المنضب واليورانيوم الطبيعي على موقع ياهو للمزادات على الإنترنت.



ونقل عن المصادر قولها إن الثلاثة قد أحيلوا إلى النيابة، واعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.



ونقلت عن المصادر قولها إنهم دافعوا عن اهتمامهم بالكيمياء، وليس لديهم نية لاستخدام المادة لأغراض غير قانونية.



ويسمح القانون الياباني فقط لأولئك الذين لديهم موافقة على تجارة المواد النووية مثل اليورانيوم عالي الجودة.



