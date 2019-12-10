أرقام لا تفوتك قبل ضربة بداية بطولة كأس العالم للأندية

تنطلق يوم الأربعاء نسخة جديدة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في قطر من 11 وحتى 21 ديسمبر الجاري بمشاركة 7 فرق من 6 قارات.





الفرق المشاركة في البطولة





ويشارك في البطولة التي تقام في العاصمة القطرية "الدوحة" كل من، السد القطري، بطل الدوري القطري، ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، فلامينجو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، الترجي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا، مونتيري، بطل أمريكا الشمالية، هينجين، بطل أوقيانوسيا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أبرز إحصائيات البطولة على مدار الأعوام السابقة.





رقم مميز لريال مدريد في كأس العالم للأندية





يعد ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 4 بطولات من خلال 5 مشاركات، أعوام 2014، 2016، 2017، 2018.





يتساوى الأهلي المصري مع ريال مدريد كأكثر فرق من حيث المشاركات في البطولة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 5 مشاركات، ويليهما باتشوكا ومونتيري وبرشلونة برصيد 4 مشاركات.





توني كروس لاعب ريال مدريد الحالي وبايرن ميونخ السابق، يعد أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة حيث خاض 5 نسخ.





كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي هو الهداف التاريخي للبطولة حتى الآن برصيد 7 أهداف أحرزها في بطولات 2008، 2014، 2016، 2017 مع اللوس بلانكوس ومانشستر يونايتد.





ويأتي بعده زميله السابق في ريال مدريد، جاريث بيل، برصيد 6 أهداف أحرزها في بطولات 2014، 2017، 2018.





يعد الفريق الملكي أكثر الأندية تسجيلًا في مباريات البطولة، حيث سجل 31 هدفًا ودخل مرماه 11 هدفًا خلال 12 مباراة، خاضها حتى الآن في البطولة.





كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، بالإضافة لـ لويس سواريز، هما الثلاثي الوحيد الذي سجل هاتريك في البطولة.





رقم مميز لـ الأهلي





محمد أبو تريكة، حسام عاشور ووائل جمعة، ثلاثي النادي الأهلي، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات البطولة برصيد 11 مباراة مع المارد الأحمر في نسخ 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.





أكثر الفرق مشاركة في البطولة





أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، النادي صاحب أكثر عدد مشاركات في البطولة، 9 مرات، أعوام، 2006، 2009، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017.





ويعد الفريق النيوزيلاندي، أكثر الفرق مشاركة في البطولة، برصيد 15 مباراة.





الإسباني "رامون تريبوليتش"، مدرب أوكلاند سيتي السابق أكثر المدربين مشاركة في البطولة برصيد 7 مشاركات.





أكثر الدول مشاركة في البطولة هي البرازيل بـ 8 أندية، يليها المكسيك بـ 7 أندية، ثم اليابان بـ 5 أندية.





أكثر الفرق تحقيقاً للبطولة





يعد ريال مدريد أكثر الفرق تحقيقاً للبطولة برصيد 4 ألقاب، ثم غريمة التقليدي، برشلونة بثلاث مرات في 2009، 2011، 2015، ثم يأتي كورينثيانز بلقبين في 2000 و2012.





الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمتلك أكبر عدد من الألقاب في تلك البطولة برصيد 11 لقب، بينما فاز اتحاد أمريكا الجنوبية بـ 4 ألقاب فقط.





أكثر الدول استضافة للبطولة





تتصدر اليابان الدول المستضيفة للبطولة العالمية برصيد 8 مرات، أعوام 2005، 2006، 2007، 2008، 2011، 2012، 2015، 2016، تليها الإمارات باستضافة البطولة 4 مرات، أعوام 2009، 2010، 2017، 2018.





ثم تأتي المغرب عامي 2013، 2014، ثم قطر مرتين عامي 2019، 2020، والبرازيل مرة واحدة عام 2000.





أقوى خط هجوم وأضعف دفاع في البطولة





ويعد فريق كورينثيانز أقوى دفاعات البطولة على مدار تاريخها، حيث لم يهتز مرماه سوى مرتين في 6 مباريات ثم يليه برشلونة بثلاثة أهداف في 8 مباريات.





بينما فريق أوكلاند سيتي صاحب أسوأ دفاع في البطولة، حيث اهتز مرماه بـ 22 هدفًا في 15 مباراة.





محمد أحمد مهاجم العين صاحب أسرع هدف في البطولة بعد 79 ثانية في مرمى الترجي في النسخة الماضية 2018.





أكبر وأصغر لاعب مشاركة في البطولة





أوسكار بيريز حارس باتشوكا أكبر حراس البطولة مشاركة من حيث السن والذي بلغ عمره 44 سنة و10 أشهر، خلال مشاركته في مباراة جريميو في نسخة 2017 بالإمارات.





بينما ألكسندر باتو مهاجم إنترناسونالي أصغر لاعب مشاركة، وكان يبلغ 17 عامًا و3 أشهر، عندما شارك في نسخة 2006 أمام الأهلي.